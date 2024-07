Quando è il periodo giusto per comprare l'abito da sposa?

Quando acquistare l'abito da sposa? Fra le tante, questa è la domanda che viene posta più spesso dalle future spose ai negozi specializzati come Sposae Atelier. Tuttavia, la risposta data non può essere univoca, in quanto il periodo ideale per acquistare l'abito da sposa dipende da molteplici fattori, i quali si accavallano a seconda della stagione e del periodo in cui si svolgerà il matrimonio.

Ciononostante, in genere si consiglia di iniziare la ricerca dell'abito almeno nove mesi prima, se non addirittura un anno prima del matrimonio, al fine di avere abbastanza tempo per scegliere il modello perfetto e apportare le eventuali aggiunte e modifiche del caso, le quali sono destinate a personalizzare il vestito e allontanarlo definitivamente dalla sua intrinseca immagine standardizzata. Difatti, se si opta per un abito su misura o personalizzato, potrebbe essere necessario un tempo superiore per la realizzazione.

A questo si aggiunge un altro fattore importante, correlato alla stagione in cui si svolge il matrimonio: se ci si sposa in primavera o estate, è opportuno acquistare l'abito con largo anticipo, mentre per i matrimoni prenotati in autunno o durante l’inverno è possibile attendere di più, ossia rivolgersi all’atelier con una data più prossima all’evento.

Stagionalità e moda: due parametri essenziali nella ricerca dell’abito perfetto

In base alla stagione si sparpagliano le tendenze modaiole, che imperterrite seguono un filo spesso sconosciuto che. Pertanto, ciò che è di moda in estate, finisce nel dimenticatoio in autunno, e questa considerazione è da tenere a mente per sapere quando acquistare l’abito da sposa.

Nondimeno, seguire gli eventi speciali come le fiere del settore o gli sconti stagionali potrebbero influenzare la scelta e il costo dell'abito. Grazie a questi avvenimenti veniamo a conoscenza del colore di tendenza o del tessuto prediletto per la stagione in corso o quella a venire. La sposa può seguire o meno questa scia fashion, tuttavia deve essere consapevole del fatto che troverà maggiore assortimento di elementi modaioli rispetto ad altri tipi di abiti.

Ma per questo arriva in aiuto il sarto o l’esperto dell’atelier, il quale sa suggerire alla sposa i migliori abbinamenti, tenendo conto dell’influenza sartoriale del periodo. E acquistando con largo anticipo il consulente di immagine riesce ad anticipare i tempi e consigliare quali saranno le tendenze delle stagioni future, così da lasciare il tempo alla sposa di scegliere secondo il proprio stile e al contempo evitare di prendere decisioni affrettate che potrebbero portare a rimpianti.

Quando acquistare l’abito da sposa: i tempi medi per le modifiche, le prove e le personalizzazioni

Il tempo medio necessario per trovare, ordinare e modificare un abito da sposa varia dalla fase di ricerca, la quale può oscillare dai tre ai sei mesi. Una volta individuato l'abito perfetto, il processo di ordinazione, al netto delle varie modifiche proposte, può durare tra le quattro e le sei settimane, al fine di garantire la realizzazione su misura ed eventuali minuscole personalizzazioni.

Invece, le modifiche dell'abito possono richiedere ulteriori due o tre mesi, a seconda della complessità delle alterazioni necessarie e della disponibilità del sarto. Perciò, facendo una stima complessiva il processo completo per trovare, ordinare e modificare un abito da sposa potrebbe impiegare dai sei ai dodici mesi per essere completato con successo.

Considerando tali fattori, per evitare di stressarsi prima del matrimonio è bene agire per tempo e fare le dovute modifiche in maniera organizzata, e soprattutto non ansiogena. Difatti, qualora nel tempo si volessero impiegare nuovi elementi perché facenti parte di una moda transitoria, la sposa ha tutto il tempo per progettare il cambiamento voluto e renderlo attuabile.

Per esempio, se si volessero aggiungere dei dettagli metallizzati perché riflettono l’anima anticonvenzionale della sposa, il sarto ha il tempo di selezionare le ipotetiche aggiunte e realizzare un nuovo progetto che includa questi elementi. Oppure, nel caso si trovino degli accessori da abbinare con dei dettagli vistosi che si desiderano riprodurre in scala anche sull’abito, ecco che questi fronzoli vanno inseriti in maniera congeniale per non rovinare l’insieme del vestito.