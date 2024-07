È stato un successo il seminario gratuito "Rafforzare la cybersecurity nell'era digitale: l'impatto di NIS2 e ISO 27001" tenuto da Studio Quality S.r.l. mercoledì 3 luglio presso la propria sede legale, sita in via Cuneo 103, Borgo San Dalmazzo (CN).

L'evento ha visto la partecipazione dei rappresentanti più di 25 aziende interessate a conoscere le novità e le opportunità offerte dalle nuove normative europee e internazionali in materia di sicurezza informatica.

I relatori, esperti del settore, hanno illustrato i principali aspetti della direttiva NIS2, che mira a rafforzare il livello di resilienza delle infrastrutture critiche e dei servizi essenziali di fronte alle cyberattacchi, e dello standard ISO 27001, che definisce i requisiti per l'implementazione di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Durante l'evento sono stati trattati i seguenti argomenti:

le normative di riferimento per la protezione dei dati: un'introduzione alle principali leggi e regolamenti che governano la sicurezza informatica, con un focus su come queste normative possono influenzare le vostre operazioni aziendali;

la norma internazionale ISO/IEC 27001:2022: una panoramica approfondita della ISO 27001, lo standard internazionale per la gestione della sicurezza delle informazioni, e come implementarlo efficacemente nella vostra organizzazione.

le misure di gestione dei rischi di cybersicurezza: strategie e strumenti pratici per identificare, valutare e mitigare i rischi informatici all'interno della vostra azienda.

i requisiti della NIS2 e il loro impatto sulle aziende: un'analisi dettagliata della Direttiva NIS2, il suo impatto sulle imprese e i passi necessari per conformarsi a questa normativa.

Il fondatore dello Studio Quality S.r.l., il dottor Sandro Ghibaudo, ha ringraziato calorosamente tutti i presenti e i relatori per il prezioso contributo dato all'iniziativa, sottolineando l'importanza di sensibilizzare le aziende sul tema della cybersecurity, che riguarda non solo gli aspetti tecnici, ma anche quelli organizzativi, legali e strategici. Il seminario si è concluso con un rifresco per i partecipanti poiché “questi eventi vogliono essere occasione di confronto e di scambio di idee, nonché momenti per sviluppare il newtworking”, così chiarisce il dottor Sandro Ghibaudo.

Lo Studio Quality S.r.l. si occupa da oltre 20 anni di consulenza e formazione in ambito qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale, offrendo soluzioni personalizzate e innovative. Tra i servizi offerti, vi è naturalmente anche quello di supporto all’ ottenimento alla certificazione ISO 27001 e alla compliance alla direttiva NIS2.

Studio Quality s.r.l. intende organizzare altri seminari gratuiti aventi ad oggetto tematiche attuali ed interessanti per le aziende e, per questo, vi invita a seguire la sua pagina LinkedIn oppure a monitorare il sito https://www.studioquality.it/ .

Per altre informazioni scrivere a commerciale@studioquality.it oppure telefonare al numero 0171 26 02 39