Con "Cortemilia in Rosa" una giornata dedicata alla salute, al benessere e alla solidarietà

Domenica 14 luglio Cortemilia ospiterà il primo appuntamento di "Cortemilia in Rosa", una giornata dedicata alla salute, al benessere e alla solidarietà.

L'evento inizierà alle 8.30 in piazza Savona con l'apertura delle iscrizioni. Ai partecipanti sarà consegnata una sacca contenente buoni per colazione, aperitivo e pranzo, oltre a una maglietta e gadget per i primi cento iscritti.

In piazza Roma si terranno corsi di aerobica con Eleonora Genta e di yoga con Chiara Blangero e Laura Oddo.

Alle 12, in piazza Dante Alighieri, la nutrizionista Marta Olivero parlerà del cibo come prevenzione durante un aperitivo da "Cibus in fabula".

Nel pomeriggio, alle 14, presso la Cascina di Monteoliveto, Raffaella Spiotta intratterrà i bambini, seguito da un momento di meditazione e dalla tradizionale "merenda sinoira" preparata dalla Pro Loco di Cortemilia al costo di 10 euro.

Il ricavato dell'evento sarà devoluto a Casabreast dell’Ospedale Cottolengo di Torino, associazione che offre supporto psicologico ai pazienti oncologici.

Per informazioni e prenotazioni, contattare i numeri 333/5394797 o 338/9737427.