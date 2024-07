Corso Elementi di progettazione e gestione fondi locali e nazionali: in avvio a settembre ma le iscrizioni chiudono il 12 luglio

Inizierà in autunno a Ceva il corso serale " Elementi di progettazione e gestione fondi locali e nazionali ", un corso che offrire una panoramica dettagliata e pratica su come navigare con successo nel complesso mondo dei finanziamenti locali e nazionali e un’opportunità formativa rivolta a tutti coloro che desiderano trovare soluzioni per progettare, superare le sfide della valutazione e gestire i progetti finanziati.

Un voucher copre il costo fino al 100%

Il corso è aperto a tutte le persone maggiorenni, tuttavia per ottenere il buono che permette di partecipare pagando solo il 30% del costo totale, è necessario essere occupati, domiciliati in Piemonte o impiegati presso un datore di lavoro localizzato nella regione.

Possono partecipare tirocinanti (solo tirocinio extracurricolare), lavoratori socialmente utili, dottorandi, specializzandi e titolari di borse di ricerca, purché domiciliati in Piemonte o impiegati presso un datore di lavoro localizzato in Piemonte

Tutte le persone che presentano un Isee inferiore a 10.000 euro potranno invece frequentare gratuitamente.

La domanda va presentata tramite il sito entro il 12 luglio prossimo

https://cfpcemon.it/v/formazione/elementi-di-progettazione-e-gestione-fondi-locali-e-nazionali

Dettagli del Corso

Il corso è approvato nel Catalogo regionale dell'Offerta di Formazione Individuale Continua e Permanente 2023-2027. Il numero massimo di iscritti è limitato a 14 partecipanti, garantendo un'esperienza formativa di alta qualità e personalizzata. maggiori informazioni sono disponibili https://cfpcemon.it/v/formazione/elementi-di-progettazione-e-gestione-fondi-locali-e-nazionali

Costi e Voucher Formativo

Il costo totale del corso sarebbe di 306 euro, ma grazie al buono formativo della Regione Piemonte, i partecipanti pagheranno solo il 30%, ovvero 91,80 euro.

Possono richiedere il voucher:

Come Richiedere il Voucher

Non dimenticare di richiedere il buono prima di partire per le ferie estive!

Per ulteriori informazioni e per iscriversi al corso www.cfpcemon.it oppure 0170313897