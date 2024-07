A Mombarcaro si presenta il libro "Fili d'erba e germogli di rovo per non morire" di Carla Barbiero Rodino

Domenica 14 luglio, alle ore 11 a Mombarcaro, nel salone dell'ex chiesa dei Battuti, avrà luogo la presentazione del libro "Fili d'erba e germogli di rovo per non morire" di Carla Barbiero Rodino, con la partecipazione del sindaco Clara Barbiero, Don Corrado Avagnina e Giampiero Rubino.

Il libro racconta la vita ed i principali fatti avvenuti nei paesi di Mombarcaro e Monesiglio durante la Seconda guerra mondiale che, come scrive lo scrittore Mimo Lovanio nella sua recensione:"... il libro ci dona uno spaccato della resistenza civile disarmata, essenziale per la causa della liberazione da quella schiavitù violenta e per la conquista della democrazia, che con tutti i suoi difetti è la migliore forma di governo che i nostri padri ci hanno lasciato."



Monesiglio e Mombarcaro, due paesi della Alta Langa povera, legati strettamente tra di loro non solo per vicinanza di confine ma perché, a partire dal 1928, Mombarcaro cessa di essere Comune autonomo per divenire frazione di Monesiglio.



Eppure di Mombarcaro, parafrasando una frase del Libro dei libri, potremmo dire che non è stato l'ultimo dei paesi delle Langhe, perché ha ospitato personaggi che, nel bene e nel male, hanno fatto la Storia: quella con la esse maiuscola. Nel 1933 è venuto Benito Mussolini e dieci anni dopo, è arrivato Beppe Fenoglio: che sarebbe diventato uno dei più grandi scrittori italiani!



E non solo, possiamo ricordare che persino Napoleone Bonaparte, nel suo viaggio tra Montenotte e Cherasco, arrivato alla Pedaggera, ha deviato il percorso per andare a vedere la Vetta delle Langhe. In ricordo dell'avvenimento, esiste ancora la scala detta

"di Napoleone".