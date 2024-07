Cuneo, niente calata dei super-acrobati al S. Croce: confermata la visita ai bambini ricoverati

Come ogni anno, Cuneo Illuminata dedica un’attenzione particolare alla solidarietà e al sociale: per questo era prevista per oggi, venerdì 12 luglio alle ore 18 la calata dei supereroi dell’associazione SEA e.t.s. presso la facciata dell’Ospedale S. Croce di Cuneo in via Monte Zovetto, a supporto del reparto di Pediatria.



Tale evento benefico sarà realizzato solo in parte in quanto l’Azienda Ospedaliera, all’ultimo, non ha dato parere tecnico positivo all’iniziativa.



Noi però non demordiamo: Superman, Batman, Wonder Woman, Flash e tanti altri supereroi stanno comunque arrivando in città per visitare i bimbi ricoverati, aiutarli a sconfiggere i loro cattivi e regalargli un momento di gioia e spensieratezza. Niente calata dall’alto come nei film, dunque, ma un ingresso normale dall’accesso principale come tutti.



Ai bambini verranno regalati dei super gadget e potranno scattare delle foto con i loro personaggi preferiti.



La solidarietà quindi non si ferma: diversi gli eventi di Cuneo Illuminata (a partire dalla “Corsa sotto le luci” di questa sera) in cui parte dei ricavati sarà destinata all’associazione ABIO Cuneo per rendere più belle e accoglienti le sale del reparto di Pediatria.



Maggiori informazioni su www.cuneoilluminata.eu.