Il tour di Fiorella Mannoia sbarca a Cervere

Dopo la straordinaria anteprima di “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra” con il doppio evento speciale tra le secolari mura delle Terme di Caracalla, il tour estivo di Fiorella Mannoia fa tappa domani, sabato 13 luglio alle 21.30, all’Anfiteatro dell’Anima di Cervere. Per maggiori info: https://www.animafestival.it/dettaglio.php?id_noticia=63

Una nuova emozionante avventura per Fiorella iniziata con il ritorno per la sesta volta in gara al Festival di Sanremo con “Mariposa”, appena certificato disco d’oro. Il brano, un vero manifesto per cantare l’orgoglio di essere donna, ha vinto il Premio Sergio Bardotti e il Premio Elsa Morante per il miglior testo, firmato in prima persona dalla cantante romana insieme a Cheope e Carlo Di Francesco che sigla anche le musiche con Federica Abbate e Mattia Cerri.