Peste suina, dal governo 20 milioni per le imprese suinicole

Lotta al caporalato, azioni mirate e forti contro il dilagare della peste suina, sostegno al comparto suinicolo, restrizioni all'installazione dei pannelli fotovoltaici sul suolo agricolo e sospensione dei mutui per le aziende in difficoltà. Sono questi alcuni degli obiettivi principali del Governo Meloni, come ha sostenuto l'onorevole Monica Ciaburro (FdI), nel suo intervento in Commissione Agricoltura alla Camera.



"Il Governo Meloni e il Ministro Lollobrigida coltivano il futuro dell'Italia - ha sottolineato Ciaburro - . Con l''approvazione di questo ultimo decreto, si investono oltre 500 milioni di euro su un comparto troppo spesso trascurato dagli esecutivi precedenti. Rilanciare il settore dell'agricoltura e della pesca, riveste una grande importanza per la nostra Nazione che, anche quando ha dovuto sopravvivere di luce propria, senza l'aiuto delle istituzioni, ha prodotto eccellenze che ci invidiano in tutto il mondo".



"Ora - prosegue Ciaburro - la musica è cambiata. Dal settore primario arriverà un impulso importante sia sotto il profilo ambientale, sia sotto quello del rilancio economico. Fondamentali, in questa direzione, le restrizioni all'installazione dei pannelli fotovoltaici sul suolo agricolo, con eccezioni importanti che consentiranno anche al comparto di partecipare alla transizione energetica. Ma finalmente questo governo pone un argine importante anche alle forti criticità che creano difficoltà ai protagonisti del settore. Penso alla lotta alla peste suina e il sostegno alle imprese suinicole, che finalmente viene affrontata con risorse importanti, ben 20 milioni di euro e l'impiego di 177 uomini e donne dell'esercito grazie alla collaborazione col Ministro Crosetto. Oppure - ha ancora precisato Monica Ciaburro in Commissione Agricoltura - alla lotta al caporalato, un fenomeno ereditato dai precedenti governi e che finalmente viene affrontato in maniera seria e responsabile, o ancora al sostegno alle imprese in crisi grazie alla sospensione dei mutui".