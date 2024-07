IL TEMPO DEL WEEKEND / Oggi temporali e anche grandine, poi prolungato periodo di stabilità

Oggi venerdì 12 luglio . Cielo irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi già dal mattino, anche di forte intensità e associati a grandine e forti raffiche di vento. I fenomeni saranno più diffusi e probabili sui settori del Piemonte settentrionale e Valle d'Aosta, ma nel pomeriggio potrebbero interessare anche i settori meridionali del Piemonte e parte della Liguria. Miglioramento già in tarda serata.

Temperature in diminuzione, con massime comprese tra 27 e 29°C. Venti: forti raffiche durante i temporali. Da moderati a localmente forti meridionali su Langhe, Alessandrino e Appennino ligure orientale. Forti raffiche occidentali anche sulle aree alpine di confine con la Francia.

Tuttavia le temperature almeno i primi giorni della settimana saranno più gradevoli e in media con il periodo. Le massime si stabilizzeranno attorno ai 28/32 °C almeno fino a martedì, mentre le minime dopo un calo per domani mattina a seguito della rinfrescata di oggi, oscilleranno tra 17 e 21 °C. Nella seconda parte della settimana il caldo dovrebbe alzare i giri del motore con temperature oltre i 33/34 °C e disagio da caldo umido in forte aumento.