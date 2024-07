Abiti da lavoro alla Torino Fashion Week: le sorelle Rubioglio tornano in passerella anche al Green Pea

Le due fondatrici della West Rose di Orbassano osano affiancare, prime in Italia, il mondo dell’abbigliamento professionale a quello del fashion tradizionale seguendo l’acronimo Lsd: Lavoro, Sostenibilità, Donna.



Gli abiti da lavoro conquistano anche la passerella del The Place, lo spazio del Green Pea di Torino dedicato agli eventi, in occasione della Torino Fashion Week 2024, giunta ormai alla nona edizione in un crescendo di successi e terminata da poco.

La West Rose ha portato le sue creazioni nel cuore del lifestyle sostenibile subalpino, aprendo di fatto la settimana della moda torinese assieme ad altri brand emergenti: 15 modelle hanno percorso il red carpet con altrettanti outfit pensati per parrucchiere, estetiste e nail specialist.

L’abbigliamento da lavoro diventa quindi fonte di ispirazione per la creatività sartoriale e per accessori come i grembiuli arricchiti con pennellate di vernice d’oro su di uno sfondo ad effetto marmorizzato, oppure ancora blu oltremare e rosa cipria realizzati con la stessa tecnica.

Una tecnica decorativa certosina, manuale e fantasiosa che vuole rendere ogni divisa unica e inimitabile: ecco come si concretizza il claim Lavoro, Sostenibilità, Donna, in sintesi il modus operandi di questa impresa femminile giovane e dinamica, che realizza prodotti studiati e specifici per la quotidianità lavorativa, made in Italy e realizzati con materiali tecnici selezionati e adatti a valorizzare la femminilità nel mondo del lavoro. Ma non solo.

«Siamo davvero felici di aver replicato le nostre esperienze nell’ambito della moda milanese proprio a Torino, città a cui siamo molto legate – spiegano Claudia e Tiziana Rubioglio, titolari della West Rose -. Una settimana della moda come la Torino Fashion Week ha rappresentato per noi uno stimolo importante, anche perchè abbiamo sfilato in un luogo simbolo dello stile di vita sostenibile come il Green Pea: la sostenibilità infatti è uno dei nostri cardini valoriali, un timone per la nostra attività imprenditoriale che vuole essere davvero innovativa».

Ecco allora il senso di un altro outfit che ha suscitato stupore nel pubblico presente, questa volta per operatrici nel ramo hair stylist, con una divisa realizzata completamente con tessuto poliestere riciclato.

Un aspetto importante, che va ben oltre l’aspetto estetico e il design degli abiti da lavoro, visto che la West Rose di Orbassano è uno dei leader italiani del settore abbigliamento professionale Made in Italy: fornisce infatti abbigliamento da lavoro ad attività di tutti i tipi ed in ogni settore aziendale.

«Siamo orgogliose ed emozionate perché finora abbiamo vissuto un 2024 intenso e denso di riconoscimenti importanti – aggiungono le sorelle Rubioglio -. Una “premiere” che ci ha permesso di celebrare degnamente un nuovo stile di abbigliamento professionale che valorizza la femminilità anche sul luogo di lavoro. From duty to beauty: a nostro parere sicurezza e comfort di un lavoratore passano anche attraverso il suo modo di vestire: le tendenze del fashion comune, del vestire casual, si possono adattare tranquillamente anche alle divise professionali».

Finora, il 2024 è stato un anno intenso e pieno di soddisfazioni per le sorelle Claudia e Tiziana Rubioglio, due coraggiose imprenditrici di Orbassano che, nel febbraio scorso, si sono rese protagoniste di due eventi di caratura internazionale come la Milano Fashion Week 2024 (edizione Fall-Winter) e la 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Nel febbraio scorso, infatti, Casa Sanremo ha ospitato le sorelle Rubioglio, che hanno avuto così l’opportunità di raccontare l’esperienza della loro partecipazione alla Milano Fashion Week del settembre 2023: la sera prima, le due imprenditrici orbassanesi erano state premiate per il loro lavoro presso Villa Noseda, sempre a Sanremo, con il premio Eccellenze d’Italia 2024.