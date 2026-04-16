“Siamo ciò che mangiamo”, a Bra la mostra della Comunità Laudato Sì sul legame tra alimentazione e sostenibilità

La “Laudato Sì” è l’enciclica con cui Papa Francesco, qualche anno dopo la sua elezione a pontefice, ha voluto richiamare l’umanità al rispetto del creato come principio fondamentale per la tutela del pianeta e della giustizia sociale.

Sulla scorta dell’enciclica papale sono sorte diverse associazioni locali impegnate nella diffusione di una cultura attenta ai valori ambientalie sociali attraverso tutta una serie di azioni concrete. Tra queste si segnala sul nostro territorio la Comunità Laudato Sì di Bra che ha organizzato una mostra, intitolata "Siamo ciò che mangiamo", composta da quarantadue pannelli incentrati sul rapporto tra alimentazione, sostenibilità ambientale e salute umana.

La mostra, già ospitata nei mesi scorsi presso altre sedi, è in questi giorno allestita presso i locali dell’IPS Velso Mucci e sarà successivamente accolta presso l’agenzia formativa CNOS di Bra.

Chiaro è, quindi, l’intento degli organizzatori di creare un ponte tra le tematiche dell’alimentazione sostenibile e le generazioni più giovani che, rispetto a chi le ha precedute, appaiono oggi quantomeno più consapevoli sui rischi per la stessa sopravvivenza della specie umana connessi a stili di vita sconsiderati. L’obiettivo finale è quello di mettere in evidenza come semplici gesti quotidiani, quali appunto la scelta di un tipo di cibo rispetto ad un altro, ove ripetuti su larga scala, possano contribuire notevolmente al miglioramento delle sorti del pianeta. In questa prospettiva, tale obiettivo si traduce in un invito al singolo a sentirsi responsabilizzato per tenere comportamenti virtuosi per fare, insieme agli altri, la differenza, evitando così di cadere nella tentazione di sentirsi passivo ed impotente di fronte a dinamiche più grandi di lui.