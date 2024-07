Limone presenta la rassegna "Note d'acqua"

Non poteva mancare anche quest’anno nel cartellone estivo degli eventi di Limone Piemonte la rassegna “Note d’acqua”, appuntamento molto apprezzato dal pubblico, che propone musica d’autore in alta quota, nel suggestivo contesto del Lago Terrasole.

Tre i concerti gratuiti che si svolgeranno, come di consueto, a bordo di una zattera in movimento in mezzo al lago, a 1.750 metri di altitudine. La kermesse è curata da Piergiorgio Chiera e realizzata in collaborazione con il Comune di Limone Piemonte, la società Lift Spa Limone Impianti e la Proloco di Limonetto.

Si parte domenica 28 luglio con i Ciansunier, storica formazione della Valle Vermenagna che negli ultimi anni ha riportato alla luce canti di osteria e della tradizione piemontese, pubblicando dieci dischi. Il collettivo di musicisti, che nel 2024 festeggia i 20 anni di attività, è composto da Loris Cavallera (voci e chitarra acustica), Paolo Marchesi (voci), Fabrizio Carletto (basso), Danilo Dalmasso (rullante), Davide Barberis (Fisarmonica), Roberto Tentori (Fisarmonica) e Bruno Roggero, storico autore della canzone Piemontese, oltre al compianto Albert Giuliano, fisarmonicista deceduto due anni che continua a “far parte” della band.

Il secondo appuntamento, in programma per domenica 11 agosto, vedrà esibirsi sul lago Terrasole le Occitanas, gruppo musicale unico nel panorama della musica d’oc. Nato nel 2014 da un’idea del frontman dei Lou Dalfin Sergio Berardo, l’ensemble è formato da 13 musiciste che sorprenderanno il pubblico con le canzoni della tradizione occitana, con qualche incursione nelle danze dei Paesi Baschi, proposte con la voce calda e sincera di Michela Giordano sulle note di un mix di strumenti, da quelli tradizionali e classici, ad altri più particolari, come ghironde, organetti, galoubets, ukulele. L’intento è quello di creare un suono solido e coinvolgente, curato negli arrangiamenti e vario nella scelta del repertorio, senza rinunciare all’andamento energico e frizzante tipico dei suonatori occitani che un tempo animavano le feste nelle valli.

Protagonisti del terzo concerto, che si terrà domenica 18 agosto, saranno Geno & his Rockin’ Dudes, che intratterranno il pubblico con la musica dei più famosi brani rocknroll e r&b. La formazione, guidata da Geno B. Goode, alias Carmelo Genovese, è composta da voce, chitarra, pianoforte, basso (o contrabbasso) e batteria, con l’occasionale aggiunta del sax o di altri strumenti. Il concerto avrà due ospiti per l’occasione, Veronica Sbergia e Max de Bernardi, che porteranno sul palco il loro contributo intriso di country blues, ragtime, hokum, jug band music e musica rurale degli anni ’20 e ’30.

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle 12 e sono comodamente raggiungibili con una passeggiata di circa venti minuti dall’arrivo della telecabina Bottero, che parte dal centro del paese e accessibile anche ai ciclisti, oppure in 30-40 minuti dall’arrivo della seggiovia Cabanaira, per chi sale da Quota 1400. In alternativa, è possibile raggiungere il lago Terrasole anche partendo a piedi dal centro storico, seguendo i sentieri segnalati con un tempo di percorrenza di circa due ore e mezza. Tutti i tracciati sono accessibili anche in bici. Per chi fosse sprovvisto dell'attrezzatura, possibilità di noleggiare mountain bike, anche con pedalata assistita.

Per info sul calendario manifestazioni: Ufficio Turistico di Limone Piemonte (0171/925281 – www.limonepiemonte.it ).