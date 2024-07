Secondo questo analista, FLOKI arriverà a 0,34$ nel 2024

Nonostante le ultime difficoltà, Floki Inu ($FLOKI) è aumentato del 500% in un anno. Ora un noto analista prevede un altro guadagno di 2x nel 2024.

Floki rialzista su aspetti tecnici e fondamentali

Il progetto ha un premio annuale significativo e il noto trader CryptoKnight prevede guadagni significativi in futuro.

In una recente analisi di un grafico su Twitter (X), l'analista ha ipotizzato che sia giunto il momento per Floki di fare un breakout dopo una svendita del 56% rispetto al suo massimo storico di giugno (ATH).

https://x.com/cryptoknight890/status/1808121286922756562?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1808121286922756562%7Ctwgr%5E991bd9efc6f1ec58cccd5c22c015e223ffa07c4c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcrypto.news%2Fanalyst-gives-bullish-floki-forecast-predicts-0-34-in-2024%2F

In base alla previsione di CryptoKnight, Floki si sta preparando a riconquistare il livello di $ 0,00018, innescando una corsa parabolica oltre $ 0,0003. Dal prezzo attuale di Floki di $ 0,00015, ciò comporterà un aumento di prezzo di oltre 2x.

Mentre CryptoKnight basa le sue previsioni sull'analisi tecnica, altri analisti tengono in grande considerazione i fondamentali di Floki.

Ad esempio, Crypto Scofield sottolinea che Floki ha una reale utilità, che si tradurrà in una tokenomics migliorata.

"Uno dei tanti motivi per cui sono così ottimista su Floki è il suo nuovo bot di trading. Metà delle sue commissioni di trading saranno utilizzate per acquistare e bruciare token FLOKI, il che è molto importante per il suo ecosistema poiché può generare milioni di entrate mensili", ha affermato.

Allo stesso modo, Jay Hiizzy ha elogiato l'ecosistema innovativo di Floki, richiamando l'attenzione sul suo gioco Play-to-Earn (P2E), sullo staking e su altre funzionalità. L'analista ritiene che l'ecosistema espansivo di Floki porterà a un'adozione di massa.

https://x.com/JayHiizzy/status/1798003520525979712?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1798003520525979712%7Ctwgr%5E991bd9efc6f1ec58cccd5c22c015e223ffa07c4c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcrypto.news%2Fanalyst-gives-bullish-floki-forecast-predicts-0-34-in-2024%2F

In effetti, il sostegno diffuso del progetto e il rendimento annuo del 500% non devono essere trascurati. Ha superato di gran lunga altre grandi meme coin come Dogecoin e Shiba Inu, che sono aumentate rispettivamente del 69% e del 119%.

E con gli analisti che ne cantano le lodi, ci sono buone probabilità che questo slancio continui. Le prospettive rialziste di Floki derivano probabilmente da due fattori: la sua notevole utilità di token e la sua capitalizzazione di mercato inferiore rispetto a progetti come DOGE e SHIB.

Tuttavia, un’altrs meme coin rientra in questa categoria ma ha una valutazione significativamente più bassa. Il progetto si chiama PlayDoge ed è attualmente in fase di prevendita.

Il progetto P2E PlayDoge raccoglie 5,5 milioni di dollari in prevendita

PlayDoge è un avvincente mix di nostalgica passione per i videogiochi, fascino delle meme coin e ingegneria finanziaria all'avanguardia.

È ispirato al gioco Tamagotchi degli anni '90, in cui gli utenti si prendevano cura di un animale domestico virtuale, assicurandosi che fosse felice e sano. Tamagotchi ha affascinato le masse con questo concetto, vendendo oltre 82 milioni di copie.

Ma il reboot di PlayDoge sostituisce il Tamagotchi con un doge a 8 bit ed è sostenuto da una solida economia di token. Gli utenti guadagneranno PLAY interagendo con i loro animali domestici.

Tuttavia, devono continuare a detenere PLAY per ricevere ricompense e il token può anche essere utilizzato per acquisti in-game e staking.

PlayDoge ha creato un enorme fermento tra gli esperti del settore, con analisti ottimisti sul potenziale di guadagno del progetto. Ad esempio, Crypto Wire ha sottolineato che ci sono enormi ricompense di staking.

Sottolinea inoltre che il progetto ha una tabella di marcia e una distribuzione tokenomica impressionanti, il che lo distingue notevolmente dalla maggior parte degli altri memecoin.

La prevendita di PlayDoge ha finora raccolto 5,5 milioni di $. Evidentemente, è stato il preferito tra gli investitori insieme agli analisti del settore.

Il prezzo attuale è di $ 0,00517, ma aumenterà nel corso della campagna con il prossimo aumento previsto tra un giorno.

Vai alla prevendita di PlayDoge