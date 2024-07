Marketing del territorio e turismo: c'è l'alta formazione di ITS Academy Bra

Il turismo vola e punta a rappresentare il 10% del Pil del Piemonte, offrendo opportunità di lavoro come mai prima d’ora. Bra e il suo territorio sono tra le destinazioni in crescita e richiedono figure professionali sempre più specializzate per accogliere adeguatamente turisti e visitatori. A questa richiesta risponde ITS Academy Turismo e Attività Culturali, la scuola di eccellenza sostenuta al 100% dalla Regione Piemonte, che offre ai diplomati e ai laureati una formazione qualificata nei settori dell’hospitality, degli eventi e della promozione dei territori e che permette di entrare subito nel mondo del lavoro, anche grazie alla stretta collaborazione con imprese, università, centri di ricerca ed enti locali.

Nella sede di ITS Academy di Bra è in partenza un nuovo percorso formativo per diventare Esperto in Marketing e Valorizzazione del Territorio. Questo nuovo programma si inserisce nell'offerta formativa dell'istituto in Piemonte e prosegue il successo del corso di Hospitality Manager già attivo. Il corso si articola in due anni con 1800 ore di formazione, di cui 700 di stage presso importanti realtà del settore, in Italia e all’estero, con un tasso di occupazione immediato del 90%. A differenza di altre regioni italiane, i corsi ITS Academy sono completamente gratuiti, in quanto voluti e finanziati con Fondi della Regione Piemonte e dal Ministero dell'Istruzione tramite PR FSE 2021-2027. Per i fuori sede sono, inoltre, previste borse di studio da 2.500 a 6.000 euro all’anno.

ITS Academy propone una didattica innovativa, senza libri, ad alto contenuto tecnologico, realizzata in stretta sinergia con il mondo delle imprese. Il 75% dei coach sono infatti professionisti provenienti da importanti realtà aziendali del settore, garanti di una formazione perfettamente allineata alle esigenze e allo sviluppo del mercato.

Se ne parlerà il 18 luglio alle ore 16:30 a Palazzo Mathis, a Bra, in un incontro aperto a tutti i ragazzi che stanno decidendo quale sarà il prossimo percorso formativo per il futuro lavorativo che desiderano.

«L'avvio di un nuovo corso a Bra – sottolinea la direttrice di ITS Academy Turismo e Attività Culturali Francesca Carmagnola - è di fondamentale importanza per lo sviluppo del territorio. La formazione di professionisti in Marketing e Valorizzazione del Territorio e in Hospitality Managment non solo risponde a una domanda crescente di figure altamente specializzate nel settore turistico, ma contribuisce anche a valorizzare le risorse locali, migliorando la qualità dei servizi offerti ai visitatori. L’investimento nella formazione è un passo cruciale per sostenere la crescita economica e occupazionale della nostra regione, creando opportunità concrete per i giovani e rafforzando la competitività di Bra come destinazione turistica di eccellenza».

I corsi ITS Academy sono aperti ai diplomati e ai laureati, con un processo di selezione che inizia con la pre-iscrizione (sul sito o attraverso i social), in cui è incluso, sempre gratuitamente, un programma di tutoring; prosegue con la presentazione delle candidature da fine luglio a metà settembre e termina con il test di ammissione e il colloquio individuale tra fine settembre e inizio ottobre, con l'inizio dei corsi a novembre. Pre-iscrizioni e candidature possono essere fatte direttamente sul sito www.its-turismopiemonte.it.

Il corso di Esperto in Marketing e Valorizzazione del Territorio mira a formare professionisti in grado di valorizzare le mete turistiche rendendole luoghi di eccellenza attraverso la narrazione delle loro tradizioni storico-culturali e delle loro caratteristiche più autentiche. Gli Academist imparano come valorizzare le destinazioni turistiche promuovendo anche la sostenibilità e la consapevolezza ambientale nel turismo e nel consumo. Sviluppano, inoltre, competenze economiche in statistica, in domanda e offerta turistica, e nella gestione dei costi. Materie fondamentali sono anche il social media management, il digital marketing, lo storytelling e la comunicazione con gli stakeholder e il pubblico.

Durante il percorso gli studenti del corso avranno l'opportunità di lavorare a stretto contatto con enti locali, come Comuni, Regione, Enti territoriali e associazioni locali, e di creare reti con aziende del territorio, incluse imprese turistiche, ATL, Consorzi, Destination Management Organization, Proloco e agenzie di accoglienza ed eventi. Questo garantirà loro un'esperienza pratica e una visione completa delle dinamiche del settore.

Questo nuovo corso rappresenta un'evoluzione naturale del già affermato programma di Hospitality Manager, che ha visto numerosi studenti trovare collocazione in prestigiose strutture turistiche e alberghiere. L’Hospitality Manager è il responsabile della gestione a 360° delle attività quotidiane in strutture ricettive, resort e spa, coordinando l'accoglienza degli ospiti, i servizi, la pianificazione, il marketing, gli aspetti economici e finanziari, e lo staff, per garantire un'alta qualità nei servizi offerti. Una professione attenta alla soddisfazione delle persone e alle evoluzioni del settore, per la quale sono fondamentali organizzazione, doti di leadership, empatia e tanta passione per il mondo hôtellerie.

Oltre che a Bra, il prossimo biennio formativo ITS Turismo e Attività Cultuali prenderà il via anche nelle altre nelle altre sedi di Torino e Novara con un’articolazione su sette corsi. Oltre ai due corsi a Bra di Esperto in Marketing e Valorizzazione del Territorio e Hospitality Manager, a Torino sono previsti i percorsi di Social Media Manager del Turismo, Travel Experience Manager, Sport Event Specialist e Incoming Event Manager, mentre a Novara è attivo il corso per Sport Marketing Manager.