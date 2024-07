Calcio Serie D: conferme e nuovi innesti per il Saluzzo 24/25

Allo stadio Damiano, alla presenza di patron Boretto, del DG Degiovanni e del DS Cannella, si è ritrovato quello che sarà il Saluzzo 2024\25 targato Giuseppe Cacciatore.

Della rosa che ha conquistato il Double (promozione e coppa Italia Eccellenza) restano in Granata Azzurro: Capitan Gabriele Carli, Andrea Caldarola, Nicolò Bedino, Othman Faridi, Leonardo Rivoira, Aron Gjergji, Kone Junior, Nicolò Allasina, Andrea Bellucca e Kevin Birtolo.

Per quanto riguarda i nuovi arrivi vestiranno la maglia Marchionale: i portieri Ethan Chiavassa (ex Alba Calcio e Fossano) il 2005 Brian Pietroluongo (giovanili nel Torino e Perugia e già esperienze in serie D con Legnano e Canicattì), i centrocampisti Demis Maugeri (ritorno per lui a Saluzzo dopo la parentesi della serie D con mister Boschetto), Giorgio Grieco (ex Derthona, Stresa e PDHAE), Filippo Magnaldi (ex Bra e Fanfulla), i 2006 Edoardo Vada (l’anno scorso alcune presenze in D con il Chisola) e Umberto Carrino (ex Alba calcio) e l’attaccante Souf Sekka (la scorsa stagione 14 Gol nella Biellese).

Le prime parole del Direttore Generale Degiovanni: “Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto fino ad ora, è in linea con il nostro pensiero di squadra, sappiamo che non è ancora abbastanza e stiamo portando avanti altre trattative per dare a mister Cacciatore la miglior rosa possibile per affrontare il campionato”

La squadra si troverà allo stadio Damiano lunedì 29 luglio per l’inizio della preparazione.