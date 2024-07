Schianto sul colle di Nava, muore 70enne originario di Asti

Violento incidente, nella tarda mattinata di oggi, sulla statale 28, nel tratto Pieve di Teco e Acquetico, in provincia sdi Imperia, sul colle di Nava: un motociclista è morto dopo aver perso il controllo del mezzo.

Lo schianto è avvenuto l'uomo di 70 anni era originario della provincia di Asti ma residente in provincia di Milano, stava percorrendo la strada in direzione Piemonte. Per i soccorsi è stato subito mobilitato anche il Grifo di Albenga, ma l'intervento purtroppo è stato vano. Anche gli amici, che in moto seguivano l'uomo, hanno tentato di soccorrerlo.

Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del centauro. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Pieve di Teco per eseguire i rilievi del caso e regolare la viabilità.