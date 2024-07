Conclusa a Savigliano la 1ª edizione di "I care", opportunità per i giovani di prendersi cura della città

Si è conclusa la prima edizione di Savigliano I care, iniziativa del Comune di Savigliano, attraverso lo sportello Informagiovani e in collaborazione con Oasi giovani e Oceano, che voleva dare ai ragazzi dai 14 anni in su, un’opportunità per prendersi cura della Città, attraverso attività di volontariato e di cittadinanza attiva.

L’attività si è svolta nelle prime due settimane di luglio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, con la possibilità di pranzo insieme nei diversi parchi cittadini.

Le attività hanno visto presenza di vari educatori della Cooperativa Orso, Mariella Carta, Lorenzo Viberti, Ilaria Lamberti, Simona Martini e di Oasi giovani, Marco Caglieri e Sofia Rottondo.

I partecipanti sono stati in tutto 34 con un’età compresa fra i 14 e i 18 anni, suddivisi in 17 per ogni settimana, che hanno avuto la possibilità di incontrarsi, confrontarsi, conoscersi e sperimentarsi.

Durante le attività i ragazzi e le ragazze hanno conosciuto la realtà del Caffè intervallo, sono andati alla scoperta della città, delle opportunità e hanno cercato di individuare le barriere architettoniche, hanno fatto giardinaggio e sistemazione di aree verdi e si sono occupati della manutenzione del giardino della biblioteca, con il prezioso supporto di Valeria e riorganizzato il laboratorio di falegnameria del Centro diurno Eta Beta. Insieme ad un volontario CAI si sono occupati, su sentiero Pacifico, della sistemazione di alberi messi a dimora; hanno partecipato alla lezioni di italiano del Progetto SAI. Camminando per la città si sono trovati spesso dalle parti del Parco della lentezza, dove hanno riordinato la ludoteca in scatola presso il Centro Famiglie, partecipato alle attività di circo con ragazzi diversamente abili e supportato la preparazione degli spazi per il Festival "Il ruggito delle pulci" di Fuma che 'n duma.

È stato presente in diversi momenti l’assessore alle politiche giovanili Filippo Mulassano, che ha spiegato cosa significa per lui prendersi cura e ha ascoltato i ragazzi e le ragazze fare alcune proposte per la città.

I ragazzi al termina dell’attività hanno ricevuto un piccolo contributo di 25 euro da spendere presso alcuni esercizi commerciali della città.

“E’ stata un’esperienza molto arricchente che ha consentito di far conoscere ai ragazzi diverse opportunità per contribuire al benessere di Savigliano – dice Mariella Carta, responsabile dell’iniziativa - alcuni hanno voluto attivarsi immediatamente offrendosi volontari come supporto ai campus organizzati presso il Parco della lentezza”

Savigliano I care è finanziata all’interno del bando regionale per la “Qualificazione dei servizi di informazione orientativa degli INFORMAGIOVANI del Piemonte” finanziato da Regione Piemonte e dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile universale