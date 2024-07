Consorzio della Chiocciola di Borgo, il presidente Guido Giordana: "La Burghella esperimento riuscito"

Nemmeno la pioggia ha fermato gli organizzatori, lo scorso venerdì, nella realizzazione della serata con la chiocciola estiva e dei prodotti Slow Food della Condotta di Cuneo e le sue valli. Un'iniziativa proposta dal Consorzio della Chiocciola di Borgo, in collaborazione con il Ristobar 40 e l’Ente Fiera Fredda nell’ambito di “Un Borgo di sera”, delle manifestazioni dei venerdì di luglio.

Gli organizzatori sono stati costretti, causa le condizioni atmosferiche, a trasferire la location da via Garibaldi ai portici di piazza XI febbraio. " Non poche difficoltà di tipo organizzativo - scrive in una nota il presidente del Consorzio della Chiocciola di Borgo, Guido Giordana - , brillantemente superate grazie ad uno staff di collaboratori efficiente e affiatato oltre alla disponibilità di alcuni commensali.

La presenza di oltre 70 persone ha confermato l’interesse e il gradimento all’innovativa proposta della paella a base di lumache, riproposizione di una antica ricetta valenciana. I numerosi partecipanti, oltre alle nostre attese, provenivano da varie zone della provincia, l’apprezzamento per il menù proposto è stato unanime.

Un grazie va a tutti coloro che hanno collaborato: all’equipe dei volontari, impeccabili come sempre, a Marco del Ristobar 40 per la sua disponibilità e professionalità, a Marco Bianco per gli ottimi vini presentati. Visto il buon successo di questa innovativa proposta saremo intenzionati a ripresentarla per la prossima edizione".