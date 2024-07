Torna Pijansachet: un'azione etica di pulizia collettiva ai giardini Fresia di Cuneo

"ScattoLOscarto" unirà convivialità, ecologia e fotografia, con gli scatti di Progetto HAR.

Il Comitato per il Futuro del Centro Storico di Cuneo, in collaborazione con il Comune e le associazioni culturali Progetto HAR e Calzaap! invita ad una mattinata ecologica presso i giardini Fresia in corso Giovanni XXIII.

Un appuntamento che lega convivialità, amore per la propria città e attività fotografica.

Si intitola "scattoLOscarto" e propone, a chi voglia condividere il proprio tempo, in continuità con il progetto Pijansachet, di effettuare la pulizia degli storici giardini dall'immondizia; l'azione ecologica verrà immortalata dalla maestria dei fotografi di Progetto HAR, che "racconteranno" la giornata e che saranno coinvolti successivamente in una mostra autunnale dei migliori scatti.

L'appuntamento è per le ore 9,45 di sabato 20 luglio presso i giardini Fresia.

Alle 12,30 è previsto un picnic collettivo e poi la ripresa delle attività fino alle ore 15,30.