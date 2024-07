A Cuneo lo spettacolo dei pazienti di "Cascina Solaro"

Il Parco di Confindustria di Cuneo in via Vittorio Bersezio 9 ospiterà lunedì 15 luglio alle ore 20,45 uno spettacolo nato dal Laboratorio Teatrale dei pazienti della Comunità Psichiatria “Cascina Solaro” di Mondovì che trae spunto dalla fotografia di Lee Miller, grande artista femminile incentrata sulla scrittura collettiva che dà vita a una “camera oscura vivente”.



Lo spettacolo sarà introdotto da una breve riflessione di Tiziana Vecerina, consulente della Comunità Psichiatria “Cascina Solaro”.



La rappresentazione teatrale sarà preceduta dall’intervento del responsabile della Struttura Andrea Barbieri, psichiatra del dipartimento di Salute Mentale di Cuneo, sul progetto “Vineyard” incentrato sulla pratica della viticoltura intesa come cura che garantisce il benessere e lo sviluppo della pianta e di chi se ne prende cura.

I giovani pazienti partecipanti al progetto sono stati coinvolti nella totalità delle operazioni che scandiscono l’annualità nelle vigne, con la collaborazione degli studenti dell’Istituto Umberto I di Alba nelle vigne didattiche della scuola enologica. L’esperienza maturata dai ragazzi coinvolti è stata raccolta ed elaborata dagli studenti del Liceo Artistico di Alba per la realizzazione di illustrazioni, dipinti e opere plastiche, attività resa possibile dalla collaborazione dei gruppi dei pazienti e degli studenti avente come obiettivo la de-stigmatizzazione dei disturbi mentali.



Francesco Risso: “Il contributo terapeutico-riabilitativo del progetto e dello spettacolo La Camera oscura: vite in fotogrammi, entrambi tesi a sostenere l’espressione di un’identità e l’esplorazione dei territori del sé, è restituito alla comunità attraverso questo evento culturale ospitato da Confindustria di Cuneo che ringraziamo”.