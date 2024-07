A Frassino e Costigliole Saluzzo le attività in bicicletta dell'Unione Montana Valle Varaita

Venerdì 26 a Costigliole Saluzzo e sabato 27 luglio a Frassino l’Unione Montana Valle Varaita organizza, in collaborazione con i Comuni, due pomeriggi di attività in bicicletta per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni condotte da accompagnatori cicloturistici dell’ASD Transvaraita e attivate grazie al Progetto Interreg ALCOTRA "VÉLO-PLUF! La famiglia in bicicletta”.



Venerdì 26 luglio l’appuntamento è a Costigliole Saluzzo sul recentemente rinnovato Pump track park della frazione Ceretto. Gli accompagnatori insegneranno come fruire al meglio della pista, spiegando la tecnica migliore per divertirsi in sicurezza sulle salite e sulle discese del percorso, che permettono di fare salti e acrobazie, ma anche solo di sperimentare il brivido dell’accelerazione. A partire dal glossario specifico – pump è il gesto con cui si spingono le gambe verso il basso in fase di discesa per aumentare la velocità, track significa invece semplicemente percorso – si potrà imparare conoscere o migliorare le proprie abilità su questo particolare tipo di pista attrezzata. L’appuntamento, inizialmente previsto in data sabato 29 giugno, era poi stato annullato a causa del maltempo.



Le attività sono gratuite e si svolgono in due turni, alle ore 18 e alle ore 19: per partecipare è obbligatorio l’uso di casco e scarpe chiuse ed è necessaria la prenotazione a questo link o a questo link.



Sabato 27 le attività si svolgono sul nuovo Skills bike park di Frassino, un’area attrezzata con sei postazioni sulle quali è possibile imparare a guidare la bicicletta o migliorare la propria tecnica, in condizioni di sicurezza e prendendo confidenza con le due ruote grazie alla possibilità di lavorare sul proprio equilibrio. Lo skills bike park offre un’ottima opzione per trascorrere del tempo di qualità in modo divertente e coinvolgente con la famiglia e gli amici, migliorando al tempo stesso le proprie abilità di guida grazie a ostacoli e rampe costruiti con materiali naturali uniti a elementi artificiali.



Le attività sono gratuite e si svolgono in due turni, alle ore 15 e alle ore 16.30: per partecipare è obbligatorio l’uso di casco, scarpe chiuse e di tutte le altre protezioni adeguate al livello di chi utilizza la struttura, come occhiali, guantini e ginocchiere, ed è necessaria la prenotazione sul sito www.vallidelmonviso.it/suisentieridoc/ o direttamente su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-alla-scoperta-dello-skills-bike-park-di-frassino-945489633947. Lo Skills bike park si trova nei pressi del campo da calcetto del centro sportivo polivalente.



VÉLO-PLUF! La famiglia in bicicletta è un progetto Comunitario Europeo Interreg ALCOTRA VI-A Italia-Francia 2021-2027 che ha favorito il rafforzamento dell’offerta cicloturistica per le famiglie e il potenziamento dei servizi di animazione e di intrattenimento rivolti ai più piccoli, con allestimenti dedicati come questo parco, in valle Varaita e nelle valli dalla Stura all’Infernotto, con la pianura Saluzzese. È gestito da un ampio partenariato italo francese composto dai seguenti Enti: Unione Montana dei Comuni del Monviso, Comune di Saluzzo, Unione Montana Barge Bagnolo, Unione Montana Valle Varaita, Unione Montana Valle Maira, Unione Montana Valle Grana, Unione Montana Valle Stura, Communauté de Communes Guillestrois Queyras, Communauté de Communes Serre-Ponçon e Office de Tourisme Guillestrois Queyras. Il progetto costituisce il naturale completamento e l’implementazione dei due precedenti progetti Alcotra, VéloViso e Pluf!, entrambi finalizzati alla definizione di una proposta turistica organizzata su scala transfrontaliera e volta alla messa in rete delle risorse locali, con modalità rispettose del patrimonio naturale e sensibili ai valori culturali che il territorio condivide.