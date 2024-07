A San Giacomo di Roburent torna il festival delle marionette

Dal 28 luglio 2024 al 4 agosto 2024 a San Giacomo di Roburent ritorna “Sangiacomoin Festival”, XXIV° edizione del Festival Internazionale di Teatro di Figura organizzato dall’Istituto Italiano della Marionetta, con sede a San Giacomo di Roburent in provincia di Cuneo, con il Patrocinio della Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la Camera di Commercio di Cuneo e il Contributo Economico del Comune di Roburent e il Consorzio Idrico Sangiacomo.

Questo è il terzo anno che il Festival si svolge con la direzione artistica, di Giuseppe Cardascio e Salvatore Varvaro de La Bottega Teatrale di Fontanetto Po (VC), i quali confermano la programmazione di 8 spettacoli e di 3 laboratori di costruzione ed uno denominato Musical Week incentrato, quest’anno, sulla favola “Alice nel paese delle meraviglie” da vivere e coreografare. Novità di quest’anno è che i laboratori saranno realizzati dalle compagnie ospiti con in più il laboratorio Musical Week de La Bottega Teatrale che tanto successo ha riscosso nelle due edizioni precedenti.

Il festival conferma anche la dimensione internazionale ospitando due giganti del Teatro di Figura mondiale: dalla Turchia “Cengiz Özek” di Istanbul che, con la sua compagnia, oltre allo spettacolo, terrà un interessantissimo laboratorio di ombre turche da non perdere e dalla vicina Svizzera Michel Poletti che, con la sua compagnia delizierà il pubblico con uno spettacolo di burattini alla francese tutto da godere.

Quest’anno, come si potrà avere intuito, il Festival vuole soffermarsi sulle compagnie e sugli spettacoli che, per la loro natura, hanno fatto la storia del Teatro di Figura in Italia e nel Mondo con la compagnia Teatrino dell’Es di Bologna che presenta “Il Manifesto dei Burattini”, Ivano Rota il suo “Truciolo e il cavallo a dondolo”, La compagnia Gli Alcuni lo spettacolo “La Regina dell’acqua”, la compagnia delle Stelle il classico “Fagiolino, Sandrone e la Fata Smemorella”, lo spettacolo spettacolo inaugurale de La Bottega Teatrale “La Rivolta dei Fantasmi” ed uno spettacolo sperimentale “Kamishimagic” della compagnia Micromundi Teatro.

Anche quest’anno sono stati selezionati spettacoli interattivi di grande qualità per coinvolgere al meglio le famiglie presenti a Sangiacomo. Spettacoli premonitori per una grande 25esima edizione del “Sangiacomo in Festival” nel 2025.

Chiuderà, infine, la 24esima edizione del Festival con l’esibizione, in piazza Edue Magnano, dei partecipanti al laboratorio “Musical Week”, per terminare in bellezza ed in allegria con il nostro futuro, i ragazzi e le ragazze.