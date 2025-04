In arrivo a Dronero “Imprese 2.0: usare i Social Media per conquistare il mercato”

Arriva a Dronero “Imprese 2.0: usare i Social Media per conquistare il Mercato”. Con capofila il Comune di Dronero - Distretto Diffuso del Commercio di Dronero e Valle Maira, in collaborazione con l'Unione Montagna Valle Maira, Confcommefrcio Cuneo, Confesercenti Cuneo, Confartigianato Cuneo, Coldiretti Cuneo, l'associazione Il Bottegone e con il sostegno della Regione Piemonte, si tratta di un importante corso di formazione gratuito per le imprese.

L’iniziativa propone quattro appuntamenti dedicati al mercato online, con l’obiettivo di offrire nozioni concrete ai partecipanti per promuovere la propria attività. Un corso senza dubbio al passo con i tempi, pensato per sostenere le imprese e fornire strumenti utili al successo in un mercato in continua evoluzione.

Gli incontri si svolgeranno presso la sede dell’AFP in via G.B. Conte 19 a Dronero, dalle 20 alle 22.



Ecco le date e i temi affrontati:

Martedì 29 aprile: I social e le loro differenze, la comunicazione efficace, il mercato e la nicchia. L’aspetto estetico e tecnico.

Lunedì 5 maggio: le stories in evidenza e i post, ottimizzazione con l’algoritmo;

Lunedì 12 maggio: storie per vendere e integrare con i propri canali di vendita, piano editoriale, calendario editoriale e programma.

Giovedì 22 maggio: il potere dei video, i reels che ampliano il mercato, tra strategia e trend, analisi e insights, sponsorizzazione.

Per iscriversi ai corsi è necessario compilare il modulo disponibile al link: clicca qui per iscriverti.