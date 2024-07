Confermato il talk "Bocce Quadre" a Mondovicino, ma non ci sarà Morgan

Confermato il talk "Parallelebipedi a confronto", targato Bocce Quadre, che si terrà a Mondovicino il prossimo venerdì 2 agosto. L'evento, condotto da Dario Vergassola, anticiperà il 12° campionato di BQ che si terrà in Piazza Maggiore nel week end.

Diversamente da quanto previsto in precedenza non sarà tra gli ospiti Morgan, noto cantautore, al centro di una vicenda giudiziaria che lo vede accusato di stalking ai danna della sua ex fidanzata.

Il cambio di programma, hanno fatto sapere gli organizzatori, era già stato deciso negli scorsi giorni e presto verranno comunicate le modifiche e i nomi di altri ospiti.

Sarà un momento di divertente confronto con alcuni ospiti che perfettamente rappresentano le caratteristiche di questo evento culturale: disobbedienza, imprevedibilità e allegria condivisa nel fitto programma di appuntamenti dell'estate monregalese e del MOV Summer Festival a Mondovicino.