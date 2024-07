La ditta Ariaudo snc di Centallo ha festeggiato i 50 anni di attività

Grande festa sabato 13 luglio a San Biagio di Centallo dove si trova lo stabilimento produttivo della ditta Ariaudo Snc in occasione dei 50 anni di attività lavorativa.

La Ariaudo Mario Snc è stata fondata nell’estate del 1974 e proprio in questi giorni vede cadere questo importate anniversario. Il fondatore, Mario Ariaudo, oggi 80enne, iniziò a lavorare giovanissimo prima come agricoltore, poi come trebbiatore, poi come dipendente Michelin per poi realizzare il suo sogno di fare l’imprenditore.

Grazie alla sua determinazione e lungimiranza, accompagnato dalla moglie Livia e poi dai tre figli Sandra, Gianni e Michele, la sua piccola officina meccanica, negli anni, è diventata una bella realtà del territorio che impiega una cinquantina di persone.

È proprio a ognuno di loro che, in una lettera letta da Alice, seconda di sette nipoti e da qualche anno impiegata in azienda, la famiglia Ariaudo rivolge sentiti ringraziamenti per aver contribuito al progresso aziendale.

La Ariaudo, oggi, è specializzata nella costruzione di prefabbricati in cemento sia industriali che agricoli, nella produzione degli interni stalla prevalentemente per suini e, da 15 anni, nella produzione di calcestruzzo preconfezionato. Il settore calcestruzzo conta su un impianto di produzione di ultima generazione e da un parco macchine di proprietà interamente rinnovato con mezzi a basso impatto ambientale. «Ma – dicono dall’azienda – puntiamo a migliorarci ancora consapevole che senza ambizione non si è mai raggiunto nulla di grande».

La giornata di festa è stata occasione anche per una bella iniziativa di solidarietà. A tutti i presenti, infatti, è stato chiesto di contribuire, con offerta libera, a una sottoscrizione promossa dalla ditta Ariaudo a favore dell’Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) che ha permesso di raccogliere oltre 10 mila euro.

