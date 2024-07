Le Red Sharks di Farigliano protagoniste ai Campionati Italiani di cheerleading di Rimini

Ottimi risultati ai campionati italiani di categoria di cheerleading che si sono svolti lo scorso sabato a Rimini.

Le Red Sharks di Farigliano, con il coach Davide Cristiano, sono state vere e proprie protagoniste alla competizione che le ha viste conquistare il titolo di campionesse italiane.

A vincere l'oro il team All girls (Classe U - Cat Junior); Marisol Mascarello come individual (Classe U - Cat Junior) e il group stunt all girls (classe open).

Medaglia d'argento per il Group stunt all girls (classe open); Greta Cavarero ( individual -Classe U - Cat. Junior).

Bronzo per Giulia Spinardi (individual Classe U - Cat. Junior); Group stunt all girls (Classe U - Cat. Junior)

Quarto posto per Carina Mascarello (Classe U - Cat. Junior) e quinto posto per Chiara Ferrero (Individual Classe U - Cat. Junior).

Oltre alle atleti fariglianesi ai campionati erano presenti anche le Red Sharks dei Team categoria MINIS di Magliano Alfieri ed il Team categoria PEWEE di Villanova d’Asti.