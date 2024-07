Arrampicata sportiva: Giorgio Tomatis in Coppa del Mondo tra Chamonix e Briançon

Weekend fitto di eventi internazionali per gli azzurri dell’arrampicata: 15 atleti della Nazionale Senior (7 specialisti della Lead, 8 della Speed) sono stati impegnati in Coppa del Mondo Lead e Speed a Chamonix, in Francia, e 22 atleti della Nazionale Giovanile hanno partecipato alla prima tappa di Coppa Europa Giovanile Lead a Dornbirn, in Austria.

Le qualifiche di Coppa del Mondo Lead a Chamonix hanno decretato l'accesso alla semifinale per Filip Schenk (in 10° posizione, con un top e un 38+), il buschese Giorgio Tomatis (in 21° con un top e un 31+) e Stefano Ghisolfi, che ha conquistato due top piazzandosi in testa alla classifica di qualifica assieme ad altri 7 atleti.

In semifinale Tomatis e Schenk hanno chiuso rispettivamente in 22° e 24° posizione.

Dal 17 al 19 luglio, al Parc des Sports di Briançon, si terrà la quarta tappa di Coppa del Mondo Speed e Lead.

Saranno presenti ancora Ghisolfi, Schenk, Tomatis a cui si unirà Giovanni Placci (Orobia ASD), neo Campione Italiano Lead.