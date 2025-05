Il Cuneo vola alle Final Four del Torneo delle Province Under 14 di calcio: decisiva la vittoria con l’Alessandria

Nel calcio giovanile non mancano mai sorprese e conferme. Sotto il segno dell’agonismo e della passione, si è chiusa la fase a gironi del Torneo delle Province 2024/2025. Sei incontri intensi hanno definito il quadro delle quattro squadre che accedono alla fase finale, le attese Final Four.

Determinante la vittoria del Cuneo contro l’Alessandria, in un match combattuto fino all’ultimo e concluso 3-2. Con 7 punti in classifica, i cuneesi accedono alle semifinali come miglior seconda tra i tre gironi, coronando così un percorso positivo.

A brillare è stato anche il Torino A, che ha confermato la propria supremazia superando l’Ivrea con un netto 4-0, chiudendo il girone C a punteggio pieno. Stesso percorso vincente per il Verbania, capace di travolgere il Vercelli con un altro 4-0 e guadagnarsi il primo posto del girone A. Il Torino B, dal canto suo, ha avuto la meglio sull’Asti per 3-0, strappando la qualificazione come prima del girone B grazie alla miglior differenza reti. Ora i riflettori si spostano sulla giornata conclusiva: le Final Four si disputeranno domenica 29 giugno 2025, con sorteggio degli accoppiamenti e formula a eliminazione diretta.