Atletica in lutto per la scomparsa di Giorgio Silvestro: il cordoglio di Fidal Piemonte

Nella serata di lunedì 15 luglio è morto improvvisamente, colpito da infarto, Giorgio Silvestro, 69 anni, tra i fondatori dell'Atletica 75 Fossano.

Si è accasciato negli spogliatoi, dopo il quotidiano allenamento ai campi di Atletica, in via Santa Lucia. In quel momento le piste erano affollate di giovani atleti impegnati nell'allenamento serale: immediata la segnalazione al 118, intervenuta tempestivamente sul posto. Inutili i tentativi di rianimazione dell'equipe medica e dei sanitari del Pronto soccorso di Savigliano.

Giorgio aveva iniziato a gareggiare ai tempi della scuola superiore (che aveva frequentato al Vallauri, era perito elettrotecnico) partecipando e piazzandosi bene ai campionati studenteschi; correva le maratone ed era forte nel fondo e mezzofondo.

Con un gruppo di amici aveva poi continuato a partecipare a diverse gare e con gli stessi amici aveva contribuito alla fondazione dell'Atletica '75, alla quale ha dedicato tutto il suo tempo libero. Ha allenato generazioni di atleti; negli ultimi anni svolgeva il ruolo di giudice di gara.

Prezioso collaboratore de La Fedeltà (a cui settimanalmente consegnava i resoconti delle diverse gare cui partecipavano i ragazzi e le ragazze dell'Atletica), non mancava mai alcun evento sportivo; venerdì scorso era stato a Montecarlo con gli amici dell'associazione fossanese per il Gran Prix di Montecarlo.

Dopo la morte del papà Giuseppe, avvenuta dieci anni fa, aveva proseguito da solo la falegnameria di via Primavera fino alla pensione. Lascia il fratello Carlo e la sorella Paola, cognate e cognati, nipoti e pronipoti. I funerali avranno luogo mercoledì 17 luglio alle ore 16 nella Chiesa Parrocchiale di S.Maria del Salice in Fossano, partendo dall'Ospedale di Savigliano.

Il Santo Rosario verrà recitato martedì 16 luglio alle ore 19.30 nella medesima Chiesa.

Ai familiari vanno le più sentite condoglianze e l’abbraccio del presidente Fidal Piemonte Cleliuccia Anna Maria Zola, del Consiglio federale e di tutto il mondo dell’atletica piemontese.