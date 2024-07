Cartoline da tutto il mondo per far “viaggiare” gli anziani ospiti della residenza I Glicini di Bra

Alla residenza per anziani I Glicini di Bra, in via Giovanni Lontano 31, è da poco aperta una particolare raccolta. Chiunque, non solo i familiari, può infatti inviare una cartolina dal posto in cui si trova per le proprie vacanze, che gli ospiti sono ben lieti di ricevere. Spiega la direttrice Patrizia Pianotti:

"Si tratta di una novità assoluta per noi, concepita come un aiuto per i nostri residenti. Durante i laboratori, usano spesso immagini per comunicare o anche solo per ricordare. Così, chi viaggia può dare un’idea di quello che si trova in giro per il mondo a chi vive nella struttura, con uno strumento utile anche a far emergere ricordi dal proprio passato".

In pochi giorni, sono già state recapitate due cartoline, una dalla Danimarca e una dalla Sardegna, che sono state inserite in un espositore che speriamo in questi mesi venga riempito. A ottobre, conclusasi la raccolta, l’intenzione è di procedere con un’estrazione a sorte di una tra quelle arrivate: il mittente riceverà un piccolo omaggio realizzato dai residenti come ringraziamento.