Installate sei stazioni di ricarica per veicoli elettrici e plug-in alla ITT di Barge

ITT Motion Technologies prosegue con determinazione il proprio impegno nel percorso verso la decarbonizzazione e il sostegno concreto alla mobilità sostenibile. A seguito dell’investimento complessivi di 2 milioni di euro finalizzato alla realizzazione del “PV Lake” (lago fotovoltaico), da pochi giorni presso l’Innovation Center (IC) di Barge sono attiche anche sei stazioni di ricarica per veicoli elettrici e ibridi, oltre a due stazioni di ricarica per e-bike per le sole persone di ITT che saranno a breve poste all’interno dell’IC nell’area riservata al parcheggio biciclette.



L’impianto, entrato in funzione nell’agosto 2023, raggiunge la potenza di 816 kilowatt di picco e, sommato all’energia prodotta dai pannelli installati sul building, raggiunge circa 1 megawatt di produzione massima, coprendo mediamente il 20% dei fabbisogni annui dell’IC. Al di sotto delle pensiline sono anche stati realizzati 170 posti auto, di cui 4 per persone con disabilità, ora completati con la presenza di ‘colonnine’ di ricarica green.



«Le sei stazioni di ricarica per le vetture, alimentate in parte con l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico, sono a disposizione delle persone ITT e della comunità locale – afferma Jessica Garau, Energy & Sustainability Director –. L’intento è contribuire alla mobilità sostenibile attraverso azioni concrete, tra le quali l’ampliamento della gamma di vetture aziendali disponibili, aumentando la percentuale di veicoli elettrici fino al 43%, includendo veicoli ibridi plug-in e completamente elettrici».



Inoltre, tutte le persone ITT ed i loro familiari che possiedono già un veicolo privato elettrico o che hanno intenzione di acquistarne uno nel prossimo futuro, potranno usufruire gratuitamente del servizio di ricarica per almeno un anno dalla data di attivazione del servizio. «Con questa iniziativa, abbiamo l’obiettivo di incentivare una scelta più ecologica per le famiglie delle nostre persone - conclude Garau – e contribuire alla copertura dei costi legati alla mobilità casa-lavoro e privata, per un ambiente più sostenibile e innovativo».