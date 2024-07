La segnaletica stradale è una componente fondamentale per la sicurezza e l'ordine nella circolazione stradale. Già a scuola guida, viene insegnato a riconoscere e comprendere i diversi segnali stradali, poiché essi sono onnipresenti e cruciali per una guida sicura e conforme alle normative. Conosciamo, ad esempio, i segnali di divieto di accesso, limiti di velocità, obbligo di svolta, attraversamenti pedonali e strisce trasversali. Sebbene possano sfuggirci alcuni dettagli normativi del Codice della Strada, il significato generale dei segnali è facilmente comprensibile e universalmente riconosciuto, con alcune variazioni nelle proporzioni degli elementi in diversi Paesi.

Suddivisione della Segnaletica Stradale

Secondo il Codice della Strada, la segnaletica stradale si divide in quattro categorie principali, definite dall’articolo 38:

Segnaletica verticale

Segnaletica orizzontale

Segnaletica luminosa

Segnali e attrezzature complementari

Segnaletica Verticale

La segnaletica verticale comprende i cartelli piantati sul terreno in posizione eretta. Essi si dividono in due sottocategorie principali:

Segnali di pericolo: Solitamente di forma triangolare con un vertice verso l’alto, posizionati a circa 150 metri dal pericolo indicato. Esempi comuni sono i segnali di curva pericolosa o strada dissestata.

Segnali di prescrizione: Fondamentali per la regolazione del traffico, si dividono in:

Segnali di precedenza: Come il triangolo con vertice verso il basso per indicare la precedenza.

Segnali di divieto: Generalmente rotondi con bordo rosso, indicano restrizioni come il divieto di accesso o sorpasso.

Segnali di obbligo: Di forma rotonda con sfondo blu e simbolo bianco, indicano obblighi come svolta a destra o sinistra.

Segnaletica Orizzontale

La segnaletica orizzontale è tracciata direttamente sulla strada e include:

Strisce di delimitazione degli stalli di sosta

Attraversamenti pedonali

Strisce longitudinali

Attraversamenti ciclabili

Frecce direzionali

Strisce trasversali

Isole di traffico

Segnaletica Luminosa

La segnaletica luminosa è caratterizzata dalla presenza di luci, utilizzate per catturare l’attenzione dei guidatori. Può essere:

Di indicazione

Di prescrizione

Un esempio comune sono i semafori, che regolano il traffico veicolare e pedonale agli incroci o in presenza di cantieri temporanei.

Segnali e Attrezzature Complementari

Infine, i segnali e le attrezzature complementari sono utilizzati per segnalare il tracciato stradale in condizioni di visibilità ridotta o per indicare ostacoli e curve. Includono dispositivi che impediscono la sosta o rallentano la velocità dei veicoli. Questi segnali devono essere mantenuti in perfetta efficienza dagli enti preposti, come richiesto dal Codice della Strada.

Conclusione

La comprensione e il rispetto della segnaletica stradale sono essenziali per garantire la sicurezza e l'efficienza della circolazione stradale. I segnali stradali non solo aiutano a prevenire incidenti ma anche a gestire il flusso del traffico in modo ordinato e sicuro.