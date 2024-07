Alba: lo spettacolo "Robe dell'altro mondo" chiude la rassegna del Teatro all'Arena

Mercoledì 24 luglio serata di chiusura per l’amata rassegna “Teatro all’Arena”, che, come da tradizione, anima nei mesi estivi l’Arena “G. Sacerdote” del Teatro Sociale “G. Busca” e offre al pubblico albese imperdibili appuntamenti.



L’edizione dell’estate 2024 si conclude portando in scena l'attore Paolo Tibaldi e la cantautrice Simona Colonna alle prese con una narrazione teatrale e musicale delle nostre tradizioni popolari.



Un racconto di musica e parole sulla civiltà piemontese, una ricerca fatta di aneddoti sul filo delle proprie radici. Momenti umoristici e altri più emotivi si alternano per narrare una lingua che diventa musica e per affrontare insieme emozioni e sfumature che in fondo sono “robe di questo mondo!”



Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su eventbrite fino a esaurimento posti disponibili.



Per informazioni è possibile contattare il Teatro Sociale al numero 0173 292470/472.