Ironman Vitoria-Gasteiz: buona prova di Aldo Bongiovanni della Triatletica Mondovì-Acqua San Bernardo

La stagione agonistica è ormai è entrata nel vivo e continuano gli impegni per gli atleti della Triatletica Mondovì-Acqua San Bernardo.

Questo week end è andato in scena l’Ironman Vitoria-Gasteiz, meglio conosciuto come l’Ironman dei Paesi Baschi di cui la città è de facto la “capitale” della comunità autonoma: quarta tappa del più famoso circuito di competizioni di triathlon per distanza lunghe.

Quasi 2.000 atleti, tra cui numerosi professionisti, si sono dati battaglia sui 3,8 km di nuoto, 180 km di bici e 42 km a piedi.

A sollevare la braccia al cielo si è stato l’atleta di casa Antonio Benito Lopez che ha chiuso in 7h36’17”: uno dei crono più veloci di tutti i tempi.

Per i colori monregalesi, Aldo Bongiovanni è riuscito a chiudere il suo terzo I.M. facendo fermare i cronometri su 12h47’09”: una prova che ha completato non senza difficoltà a causa delle temperature oltre di 40 gradi.

Per informazioni su quote, allenamenti, agevolazioni (come ad esempio la doppia tessera Fidal e Fitri con utilizzo annuale pista di atletica del Beila, o per la bike card, convenzione con la piscina) è possibile inviare una mail all’indirizzo triathlon@atleticamondovi.net.