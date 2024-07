Motori: Sergio Patetta al via nel 37° Rally della Lana

Dopo quasi due mesi di sosta ritorna alle gare il pilota di Neive Sergio Patetta e lo fa al prestigioso “37° Rally della Lana”, gara dal passato glorioso e attualmente valida per il Trofeo Italiano Rally, la seconda competizione del panorama rallystico italiano, dietro esclusivamente al Campionato Italiano assoluto.

La manifestazione, di base nella città di Biella, si svolgerà nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 luglio e l’alfiere della scuderia La Superba-Sportforeve di Genova vi prenderà parte in quanto competizione valida per i campionati Pirelli Accademia e R Italian Trophy.

“Sono cinque anni che io e il mio navigatore Alessandro Alocco non corriamo a Biella, per cui sarà sicuramente complicato trovare i giusti automatismi, ma come sempre partiamo per ben figurare e puntiamo a raccogliere dei punti importanti in ottica trofei – conferma Patetta – Saremo come sempre seguiti dal nostro team tecnico di riferimento, la Lanterna Corse di Marco Gallo, che ci fornirà la solita Peugeot 208 Rally4/R2, finora impeccabile in questo 2024 di gare”.