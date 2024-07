Prosegue il Volley Mercato a Bologna, Cuneo ha presentato il roster che prenderà parte al campionato 24/25

Secondo giorno di Volley Mercato allo “Zanhotel & Meeting Centergross” di Bologna per i 47 Club di pallavolo maschile iscritti all’80° Campionato di Serie A.

La tre giorni organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A anche in questa edizione ha riservato incontri, tavoli di confronto e approfondimenti specifici per ogni settore (segreteria, marketing, comunicazione, dirigenza), per tutte le Società che nella prossima stagione competeranno nei campionati di Superlega, Serie A2 e Serie A3.

Al termine della terza giornata, nell’ormai attesissima presentazione dei campionati, verranno svelati i calendari di tutti i campionati, comprensivi delle date degli eventi, quali Coppa Italia e Supercoppa. Live streaming YouTube -> shorturl.at/8kEXh

In attesa di conoscere gli abbinamenti delle 13 giornate d’andata e ritorno, conosciamo le 14 squadre che disputeranno il Campionato di Serie A2:

· Cosedil Aci Castello

· Evolution Green Aversa

· Gruppo Consoli Sferc Brescia

· Campi Reali Cantù

· Acqua S.Bernardo Cuneo

· Virtus Volley Fano

· Banca Macerata

· OmiFer Palmi

· Abba Pineto

· Delta Group Porto Viro

· Tinet Prata di Pordenone

· Consar Ravenna

· Conad Reggio Emilia

· Emma Villas Siena

Il Cuneo Volley presente per la settima stagione consecutiva, ha presentato il roster completo della squadra che disputerà il campionato di Serie A2: i palleggiatori Daniele Sottile e Roberto Mastrangelo, gli opposti Giulio Pinali e Davide Brignach, i centrali Marco Volpato, Lorenzo Codarin, Mirco Compagnoni e Tommaso Chiaramello, gli schiacciatori Karli Allik (EST), Felice Sette, Andrea Malavasi, Nicola Agapitòs e i Liberi Domenico Cavaccini e Simone Oberto.

Lo staff tecnico vede confermato coach Matteo Battocchio, affiancato dal nuovo innesto Matteo Morando nel ruolo di secondo, confermato lo scoutman Dario Sampò che collaborerà con Antonio Amelio, new entry biancoblù.

Confermatissimi dal Presidente Gabriele Costamagna, il Dg Davide Bima, il Ds Paolo Brugiafreddo, la Team manager Silvia Canale e la Resp. Comunicazione Stella Testa.