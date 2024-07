Il presidente della Provincia Robaldo ed il consigliere Danna in visita a Piozzo

Il Presidente della Provincia Luca Robaldo ed il Consigliere Provinciale Pietro Danna si sono recati oggi, giovedì 18 luglio, in visita a Piozzo dove hanno incontrato il nuovo Sindaco Sergio Lasagna e gli Assessori Comunali Sandro Scotto e Giovanni Raviola.

“Ringraziamo la nuova amministrazione comunale di Piozzo - commentano Luca Robaldo e Pietro Danna - per averci ricevuto in Comune: è stato un incontro proficuo ed in occasione di confronto su molte tematiche, a cominciare dalla sicurezza stradale ed alla promozione del territorio, ed auguriamo buon lavoro a Sergio ed a tutta la sua squadra”.