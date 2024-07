Saluzzo: dopo 13 anni a fine mese chiude il Chiosco di Maddalena e Simona

“Si ringraziano i clienti abituali, quelli che abbiamo visto tutti i giorni per 13 anni, per l’affetto che ci hanno sempre dimostrato. I clienti di passaggio, quelli per un caffè al volo, i lamentosi, i chiacchieroni e i riservati. Quelli alla ricerca di informazioni, strade e consigli di vita. I bambini festosi, chiassosi e capricciosi. Un saluto particolare a tutti i vostri amici a 4 zampe e che venivamo a salutarci per qualche briciola. Ci abbiamo messo il cuore".

Salutano così i clienti Maddalena e Simona, madre e figlia, titolari del bar-cucina il il Chiosco di corso XXVII aprile a Saluzzo, di fronte al cimitero, che chiuderà battenti il prossimo 31 luglio. Lo avevano aperto a marzo del 2009.

“Si chiude un ciclo, abbiamo necessità di vedere orizzonti diversi - afferma Simona - ma è stato un percorso bellissimo, lasceremo in qui e ai nostri amati clienti, un pezzo di cuore.

Mia mamma Maddalena che chiude con un grande sorriso i suoi 50 anni di lavoro nel settore bar e ristorazione, si godrà la meritatissima pensione". Aveva iniziato con la pizzeria “La curva" negli anni ‘70, poi aveva gestito la trattoria San Martino negli anni ‘90, e ancora il bar ‘900, oggi “Bacco e caffè” e il caffè Aprile in piazza Risorgimento.

"Io invece vedrò cosa porta il vento. Ci abbiamo messo il cuore, lo sottolineiamo e i clienti ci hanno restituito tantissimo affetto. Clienti che venivano per la colazione, quello che consideriamo il pezzo forte, con torte e biscotti tutti "home made" o per il pranzo dove i piatti serviti, dalla giardiniera ai gnocchi, sono fatti da noi in casa. Difficilmente riusciamo a comprare qualcosa di pronto.

Moltissimi sono i clienti dispiaciuti per la chiusura del piccolo Chiosco, tanti di loro sono diventati amici e un gruppo di affezionatissimi invia loro una lettera attraverso il giornale.

“Care Simona e Maddalena (per noi Nuccia) ci è difficile esprimere il dispiacere per l’imminente chiusura del vostro locale. Siete delle persone veramente speciali, avete allietato le nostre giornate con i vostri pranzi succulenti, con le colazioni golose e con la vostra sincera amicizia.

Il Chiosco è stato per noi in questi 13 anni un punto di ritrovo per famigliari e amici. Il cibo ottimo cucinato con maestria dalle mani sapienti di Nuccia, con Simona e Marta.

Il caffè superbuono di Simona e la sua gentilezza nell’accoglierci nel vostro piccolo, ma bellissimo locale. Una piccola chicca che offriva tutti prodotti di qualità, preparati con materie prime eccellenti. Avevate sempre un sorriso, anche quando si presentavano clienti non proprio garbati. Grazie, per averci fatto trascorrere dei bei momenti insieme a voi.

Ci mancherete tantissimo, non vi dimenticheremo mai, con grande affetto".

I vostri clienti (amici) affezionati.