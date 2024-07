Arriva The Meme Games, la meme coin dedicata alle Olimpiadi 2024

Le Olimpiadi 2024 si terranno a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto, con tantissime competizioni tra sport individuali e di squadra.

Come spesso succede, gli eventi del mondo reale si riflettono anche sul settore delle criptovalute, con gli sviluppatori di token che non perdono l’occasione per lanciare nuovi progetti sul mercato.

Nel tentativo di sfruttare l’hype delle Olimpiadi, la nuova meme coin The Meme Games è un progetto basato sulla gamification della presale.

La presale del progetto è stata lanciata il 16 luglio, raccogliendo circa 120.000 dollari. La raccolta fondi durerà fino al 10 settembre, in concomitanza con la cerimonia di chiusura delle Paraolimpiadi.

Le caratteristiche P2E del progetto

Sebbene non abbia alcun legame ufficiale con l’evento, The Meme Games vuole diventare la meme coin delle Olimpiadi all’interno del mercato delle criptovalute. Il progetto si basa sul token MGMES, venduto in presale a 0,009 dollari, un valore che aumenterà per ogni fase della presale.

Comprando il token MGMES gli utenti potranno partecipare al gioco di The Meme Games, il quale consiste nel selezionare un atleta e competere in una gara di corsa virtuale sui 169 metri. Il gioco permette di scegliere tra cinque atleti basati sui personaggi delle meme coin, ovvero Dogecoin, Pepe, Dogwifhat, Brett e Turbo.

Ogni atleta viene presentato in modo divertente sul sito ufficiale del progetto, con tanto di nazionalità e disciplina preferita.

Scommettendo sull’atleta vincente, sarà possibile ottenere un bonus in token MGMES pari al 25% su quelli acquistati in presale, in modo da moltiplicare i propri guadagni.

Perdendo non si otterrà alcun premio, ma sarà possibile scommettere nuovamente comprando altri MGMES e selezionando un atleta diverso.

Ogni atleta ha le stesse probabilità di vittoria, divise in un 20% per ognuno. Questo sistema rende la gamification del token equa per gli utenti e permette a tutti di avere delle possibilità di vincere il bonus. Inoltre, gli utenti possono comprare il token MGMES senza alcun limite utilizzando ETH, USDT, carta di credito o BNB.

La tokenomics di The Meme Games

Secondo il sito ufficiale del progetto, la tokenomics prevede una fornitura di 2.024,000,000 MGMES, un numero simbolico che rappresenta l’anno delle Olimpiadi. L’offerta totale verrà divisa in modo seguente.

38% per la presale

10% per lo staking

9,30% per i premi del gioco P2E

17,70% per i fondi del progetto

10% per la liquidità

15% per il marketing

Per quanto riguarda lo staking, gli utenti potranno farlo sin dalla presale. I token MGMES acquistati verranno bloccati su Ethereum, per garantire ricompense passive e per consentire agli utenti di partecipare alla sicurezza della rete.

Le ricompense dello staking verranno distribuite al ritmo di 71,53 MGMES per blocco Ethereum nell’arco di 2 anni e si baseranno sull’APY, attualmente al 4060%.

Gli utenti che metteranno i token in staking nelle prime fasi della presale potranno approfittare di un APY più alto. Inoltre, sarà possibile mettere in stake anche i token vinti partecipando alla gara P2E.

Lo staking aiuterà il team del progetto a far crescere la community, in modo da mantenere il MGMES rilevante sul mercato, attenuando la pressione di vendita post-lancio.

La roadmap

Il whitepaper di The Meme Games presenta una roadmap divisa in tre fasi. La prima fase è stata completata, tramite la creazione del progetto e l’audit dello smart contract del token MGMES effettuato da SolidProof il 10 luglio del 2024. La prima fase ha visto il lancio della presale e la creazione delle pagine social relative al progetto.

Nella seconda fase il team del progetto si concentrerà sulla campagna di marketing su siti web e social media, così come sulle collaborazioni per sponsorizzare il token MGMES. La terza fase prevede il listing del token su DEX, così come su Coinmarketcap e CoinGecko.