Cuneo, nell’ultima variazione di bilancio la parte del leone la fa la nuova biblioteca

Nell’ultima variazione di bilancio presentata dal Comune di Cuneo – che andrà in discussione nel Consiglio comunale in programma per lunedì 22 e martedì 23 luglio – a farla da padrona sono i riferimenti alla nuova biblioteca di palazzo Santa Croce, con ben tre voci dedicate.



La variazione è stata illustrata dall’assessore Valter Fantino nell’ultima riunione della I commissione.



Delle tre voci legata a palazzo Santa Croce due riguardano il finanziamento dei bandi di gara da lanciare nel 2025 e nel 206 per l’acquisto di arredi e aggiornamento del reparto informatico per la nuova struttura, pari a 1.668.191,03 e 1.027.954,67 euro. La terza voce riguarda invece il recepimento dei fondi per la realizzazione dei lavori del secondo lotto PNRR – già realizzati e anticipati con fondi propri del Comune – per 1.904.282,43 euro.



Tutte queste cifre derivano dall’utilizzo dell’avanzo in conto capitale – 2.779.945,70 euro - , che copre anche l’acquisto dei terreni che serviranno per ampliare il cimitero di Passatore (31.000 euro), la manutenzione migliorativa delle aule della musica (35.000 euro) e alcuni interventi di manutenzione straordinaria su palazzo Lovera (48.800 euro).

L’avanzo dedicato alla spesa corrente - 198.000,24 euro – viene usato invece per coprire tante manutenzioni sulle scuole del territorio, specie dell’infanzia, e per rimborsare i costi sostenuti alle società d’incasso dei crediti a fronte di partite ancora non chiuse (84.352,39 euro). Di 12.617 euro totale la spesa per il progetto “Più Sport a Scuola”.



Come entrate correnti il Comune di Cuneo raccoglie circa 200.000 euro dallo Stato per i progetti di accoglienza dei minori stranieri e 25.000 dalla Fondazione per i costi legati al Bike Festival.