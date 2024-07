Tarantasca celebra OndeSonore: "Una grande avventura, più di una semplice festa di paese"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Gabriele Ghibaudo, dello staff organizzativo di Ondesonore a Tarantasca.



***



In un mondo frenetico e in continua evoluzione, ci sono momenti in cui il tempo sembra fermarsi, eventi che riescono a creare una connessione profonda tra le persone, trasportandole in una dimensione di pura emozione. Uno di questi eventi è stato, senza dubbio, OndeSonore a luglio a Tarantasca.



"OndeSonore ama la gente, crea legami, OndeSonore ama la musica, genera emozioni." Con questo manifesto, Faro (Fabrizio Barbero), fondatore e protagonista con gli altri ragazzi di Tarantasca di questa avventura, descriveva il sogno di qualcosa di più grande di una semplice festa di paese.



Ed è stato proprio così, OndeSonore è stato un viaggio fantastico, un incontro di anime unite dall'amore per la musica, il divertimento e l'arte, un percorso nel quale abbiamo anche pianto amici cari che sono diventati troppo presto le nostre stelle nel cielo. Ogni anno, migliaia di persone si sono riunite per vivere quella piazza, dove le onde sonore non solo attraversavano l'aria, ma entravano direttamente nei cuori, risvegliando emozioni sopite e creando ricordi indelebili.



Questa era la settimana di OndeSonore, il terzo weekend di luglio, a Tarantasca, sulla piazza d'asfalto rovente. Le luci del palco si sono spente, le note si sono dissolte nel silenzio, lasciando spazio alla nostalgia per chi ha avuto la fortuna di vivere questa storia.



Ma non tutto è finito. OndeSonore continuerà a supportare la bella musica lavorando come partner tecnico all'evento in calendario per il 14 Settembre al palazzetto dello sport di Cuneo,insieme a EuphoriaSoundEvents per l'organizzazione del concerto dei Pink Floyd Legend. Anche se in un modo diverso il viaggio nella musica continua.