Le cuneesi Marika Sette e Francesca Blengino sul podio della prima BeccaNight

Finalmente una serata d’estate ad accogliere le 102 coppie che ieri sera - mercoledì - hanno partecipato alla prima edizione della BeccaNight, il nuovo evento fresco di debutto che ha aperto l’edizione 2024 dell’Aosta-Becca di Nona.

Tanta curiosità intorno alla gara vertical serale di 7 chilometri (partenza da Plan Félinaz di Charvensod), lungo il sentiero “102” che porta verso l’Eremo di San Grato, dove molti tifosi hanno atteso l’arrivo dei concorrenti.

A vincere sono stati “I reperibili della notte” di Salvatore Galvano e Andrea Visinoni, l’unica squadra a restare sotto l’ora di gara. Hanno concluso in 59’23”, andando a precedere “Giago&Will”, duo italo-francese formato da Matteo Marchiando e Jean Verdenal Jocelyn (1 ora 01’40”) e i due valdostani Giuliano Cavallo e Simone Truc (“I sempre giovani”) all’arrivo in 1 ora 06’03”. In ambito femminile gradino più alto del podio per “Le Skialper”, formata dalle promesse dello sci alpinismo Noemi Junod e Clizia Vallet, ventunesime assolute in 1 ora 15’14”.

Alle loro spalle la squadra “Studio Iavelli” delle cuneesi Marika Sette e Francesca Blengino (1 ora 17’11”) e “La bionda e la bruna” delle valdostane Marina Ferrandoz e Federica Teppex (1 ora 20’01”).

Nelle miste successo per “Glo&Max” di Gloriana Pellissier e Massimo Junod (1 ora 07’50”), a precedere “Les Avengers” di Clément Déanoz e Héloise Blanchard (1 ora 10’52”) e “Gianatti-Giglio” di Matteo Giglio e Alessandra Gianatti (1 ora 11’25”).