Mondovì: terminato il cantiere delle Ferrovie, riapre piazzale Unità d'Italia

Nella giornata di oggi, venerdì 19 luglio, è stata riaperta al pubblico la parte di piazzale Unità d’Italia occupata per lungo tempo dal cantiere delle Ferrovie dello Stato prima e da quello dello scaricatore poi. Un’azione importante che testimonia come, in tal senso, i lavori stiano gradualmente volgendo al termine e che consente a cittadini e visitatori di usufruire fin da subito di circa 58 posti auto aggiuntivi.

«Nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 luglio, restituiamo ai monregalesi una sessantina di posti auto riaprendo una parte di piazzale Unità d’Italia. Una riapertura simbolica in concomitanza con l’inaugurazione del nuovo Borgheletto, ma anche funzionale alla luce del grande concerto di Ernia in piazza San Pietro che attirerà un grande flusso di visitatori. Un altro piccolo tassello che risponde alla nostra visione amministrativa di una Mondovì non solo più bella esteticamente, ma anche più efficiente dal punto di vista infrastrutturale» il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gabriele Campora.