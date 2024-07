Alba: una rete di donne per le donne con “Dialoghi in Cantina”

Grande successo per il primo appuntamento di “Dialoghi in Cantina”, organizzato giovedì 18 luglio dal Gruppo Terziario Donna Alba aderente all'ACA presso la tenuta Cecilia Monte - viticultrice in Neive.

Un evento che ha attirato oltre cento partecipanti, rivolto alle donne che lavorano come imprenditrici in diversi settori. L’appuntamento è iniziato con un buon calice di vino, gustato nel contesto dello splendido panorama delle colline intorno a Neive.

L’ottima riuscita della serata ha dimostrato il vivo interesse delle partecipanti per il proposito dell’incontro: creare “una rete di donne per le donne”, ovvero uno spazio collaborativo in cui l’imprenditoria femminile possa operare in modo sinergico.

L’evento è servito quindi a rinsaldare le conoscenze già strette in passato e a fondarne di nuove, sia tra le imprenditrici sia con il Gruppo Terziario Donna Alba, nell’ottica di un futuro ricco di cooperazione.

Terziario Donna è l'organizzazione rappresentativa delle imprenditrici e aderente all’Associazione Commercianti Albesi, tra i cui intenti principali vi sono la tutela, il supporto e la formazione delle impresarie affiliate.

«La serata si è svolta in un clima ideale, sereno e conviviale, in modo da coinvolgere quante più partecipanti possibili, valorizzata anche dall’ospitalità della Tenuta Cecilia Monte – commenta la presidente del Gruppo Terziario Donna Alba, Chiara Elena Paglieri -. Speriamo in una lunga serie di appuntamenti, il cui luogo cambierà di volta in volta, che diventino il punto di riferimento per lo scambio di idee tra chi è già imprenditrice e chi ha tutta l’intenzione di intraprendere questa strada».

«L’Associazione Commercianti Albesi è sempre disponibile a fornire tutte le informazioni necessarie riguardo al Gruppo Terziario Donna e agli strumenti indispensabili per chi vuole creare la propria impresa – dichiara Elena Giachino, responsabile della Segreteria generale ACA –. A dimostrazione della vicinanza di ACA all’imprenditoria femminile, ricordiamo lo Sportello Donna Impresa, nato appositamente per assistere le donne imprenditrici e aspiranti tali».