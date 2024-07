Dronero, incendio sul tetto di una casa: in azione 3 squadre di vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato sul tetto di un'abitazione privata a Dronero, in via Revelli, probabilmente a causa del cortocircuito di alcuni pannelli fotovoltaici. Sono intervenute tre squadre dei vigili del Fuoco: Cuneo, con l'autoscala e i volontari di Busca e di Dronero. Il rogo è stato spento, ma le operazioni dureranno diverse ore, perché dovranno essere tolti i singoli pannelli per garantire la messa in sicurezza dello stabile.