Anche Giobbe Covatta a Dronero per la prima edizione di “Origini Festival”

L’uomo, l’ambiente, l’anima, la tradizione e il contemporaneo… Ogni sera un emozione diversa.

È in arrivo al CineTeatro la prima edizione di “Origini Festival”, una serie di imperdibili appuntamenti organizzati dalla compagnia O.P.S. Officina per la Scena con il contributo del Comune di Dronero e la Fondazione CRC.

“Per questa prima edizione di Origini Festival abbiamo voluto rappresentare la sostenibilità - raccontano gli organizzatori - non solo quella ambientale, ma anche quella umana. Partiremo domani sera con una compagnia storica del Teatro Italiano Assemblea Teatro e il suono dei Pink Floyd, in un recital che mette al centro la figura carismatica e fragile di Syd Barret raccontando il suo genio e le sue fragilità. Il grande Giobbe Covatta con il suo “6 gradi” e la musicista/attivista ambientale Lotta e la sua “Detonazione”, ci condurranno invece nelle problematiche del nostro pianeta.

Spazio poi alla tradizione e alla commedia con il mitico duo Pippo Bessone e Luca Occelli e il loro repertorio di canzoni “rivisitate”. Omaggiando la Commedia dell’Arte e l’Internazionalità, chiuderà il Festival l’artista Italiana ma di base a Londra Chiara D’Anna, che presenterà “Don’t you Dare”, tragicommedia surreale che ci invita a riflettere sulle pericolose conseguenze del dogmatismo.

Questo spettacolo sarà proposto in lingua inglese”.

Durante la settimana oltre al Festival, ci sarà anche “Origini Laboratori”: protagonista l’architettura, con un laboratorio internazionale condotto da architetti dell’Università di Liverpool.

Quindici studenti di architettura provenienti da tutte le parti del mondo, costruiranno a Dronero un anfiteatro eco-sostenibile in terra e argilla. Si darà vita a “Percorso Architettura”, laboratorio internazionale aperto a ingegneri, architetti, artisti, artigiani, e appassionati di design. I partecipanti verranno guidati, attraverso una serie di attività di progettazione e pratiche, nella costruzione di un piccolo teatro all’aperto per la comunità locale. Saranno impiegati materiali naturali di provenienza locale e tecniche di costruzione in terra vernacolare.

GLI SPETTACOLI DI ORIGINI FESTIVAL

Gli appuntamenti si terranno al CineTeatro Iris di Dronero dal 20 al 27 luglio. Inizio spettacoli ore 21:30 (per lo spettacolo del 26 luglio inizio ore 20:30).

20 luglio, ore 21:30: Assemblea Teatro e Rosso Floyd con “I Pink e il Diamante”;

21 luglio, ore 21:30: Giobbe Covatta con “6 Gradi”;

25 luglio, ore 21:30: Lotta con “Detonazione”;

26 luglio, ore 20:30: Pippo Bessone e Luca Occelli con “Nui Dui”;

27 luglio, ore 20:30: Panta Rei Theatre/Chiara D’Anna con “Don’t you dare” (spettacolo in inglese).

Info e prenotazioni cineteatroiris.ops@gmail.com / 340 7439443