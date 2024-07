Progetto "Anziani.com, stare bene in comunità”, passeggiata sensoriale al Parco Fluviale Gesso e Stura di Cuneo

Luglio è stato un mese pieno di attività per il progetto “Anziani.com, stare bene in comunità”. Una delle attività sicuramente più interessanti è stata la passeggiata benessere svolta presso il Parco Fluviale Gesso e Stura di Cuneo.

Si tratta di un sentiero sensoriale che offre un’esperienza unica ed immersiva ai suoi visitatori, attraverso il percorso “F’orma”. Lungo circa 1 km, si tratta di un percorso accessibile a tutti, adatto ad ogni età e ad ogni capacità.

Lungo il sentiero sono state installate diverse opere, che stimolano i 5 sensi di ognuno, infatti si può annusare il profumo dei fiori selvatici e delle piante aromatiche, ascoltare il rumore dell’acqua che scorre, toccare le cortecce degli alberi, l’erba... il tatto è sicuramente il senso che abbiamo sfruttato maggiormente in questo percorso, come? Attraverso i piedi.

Il gruppetto di temerarie che ha deciso di immergersi completamente in questa nuova esperienza, ha dovuto togliere le scarpe per poter creare un contatto diretto di loro stesse con la terra…è stato come ritornare alla radice di tutto!

"Siamo state accompagnate passo passo dalla splendida guida che ci ha permesso di percorrere ogni tipo di sentiero e ci ha fatto entrare in contatto con il lato più ancestrale di noi stesse - dicono le protagoniste -, mettendo alla prova il nostro equilibrio e la nostra sensibilità tattile attraverso il contatto diretto di diverse superfici: sabbia, corteccia, erba fresca e ultimo, ma non ultimo, il ruscello Sicuramente quest’ultima è la cosa che la maggior parte di noi ha preferito: la camminata nell’acqua è stata inebriante, rinfrescante, ci ha fatto sentire bene.Tutto il pomeriggio è stato un autentico rinnovo, che ci ha fatto sentire rinvigorite e BENE con noi stesse. Un’attività da ripetere in futuro!"