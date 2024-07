Quad - Daniel Dalmasso terzo e quinto a Borgaro Torinese

Il rossanese Daniel Dalmasso, passato quest’anno a difendere i colori del Team Pista Romano Canavese, ha iniziato il campionato Motornext Fettucciati Nord Ovest della categoria Quad Expert con scarsi risultati, un po’ a causa della mancanza di allenamento, un po’ da problemi riscontrati dal suo mezzo meccanico.

Nella gara disputata a Centallo, al via di gara uno era partito bene, ma si è insabbiato in un sorpasso ed ha dovuto recuperare sino alla quinta piazza mentre in gara due, dopo soli tre giri, il suo quad ha avuto dei problemi elettrici che l’hanno costretto al ritiro.

Peggio ancora è andata a Modena, dove la cronica mancanza di allenamento e l’errata taratura delle sospensioni lo hanno costretto nelle retrovie. Questi scarsi risultati lo collocavano in campionato solamente al sesto posto.

Nell’ultima gara di due giorni, recupero di alcune competizioni annullate per maltempo e disputata a Borgaro Torinese, sulla pista allestita in occasione della notissima gara internazionale “Transborgaro”, che vede al via l’élite del motocross mondiale, Daniel ha mostrato segni di ripresa.

Pur dovendo fare i conti con lo scarso allenamento, questa volta Daniel (Team Pista Romano Canavese) è riuscito a conquistare una seconda e una terza piazza nelle due manche, risultati che gli sono valsi il terzo gradino del podio, alle spalle del vincitore Fabio Gabutti (Off Road 2000) e di Rodolfo Salustri (Team Petriglia).

La gara della domenica, vinta da Fabio Gabutti davanti a Rodolfo Salustri, Alberto Bianchini (HP4 Off Road), Alberto Avalle (Scuderia Draghi Rossi), ha visto l’affaticato Daniel Dalmasso chiudere due volte in quinta posizione, risultando quinto di giornata.

“A Borgaro faceva molto caldo - ha spiegato Daniel Dalmasso - e io l’ho sentito in particolar modo, avendo poco allenamento, al contrario dei miei avversari. Comunque in gara uno sono partito bene e sono riuscito a piazzarmi terzo, mentre alla domenica, pur essendo a pezzi, sono riuscito a chiudere quinto, recuperando però qualche punto in campionato. Questi risultati, grazie anche all’infortunio patito da Grola ed ai pochi punti conquistati da Bianchini, mi hanno permesso di risalire al quarto posto in campionato, a due punti dal terzo, mentre i primi due sono ormai distanti. Spero di riuscire a migliorare ancora e di giocarmi il podio finale”.