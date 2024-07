Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo Lead: Giorgio Tomatis tra gli azzurri in gara a Briançon

Italia sul podio di Coppa del Mondo Lead, al Parc des Sports di Briançon, grazie al brillante secondo posto di Laura Rogora.

Sul fronte maschile è en plein di qualificati per la semifinale: il Campione Italiano Giovanni Placci è in 4° posizione subito dopo un terzetto nipponico; il veterano della difficoltà Stefano Ghisolfi all’8° posto; uno degli atleti più titolati nella Lead, Filip Schenk, al 9°; e un altro azzurro dal ricco palmares, Giorgio Tomatis, in 22° posizione.

Purtroppo in semifinale nessuno di loro riesce a rientrare nella rosa dei finalisti: Stefano Ghisolfi si piazza al 10° posto, Giovanni Placci al 12°, Filip Schenk al 17° e Giorgio Tomatis al 24°.