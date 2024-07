A Mondovì torna il campionato di Bocce Quadre con tanti eventi collaterali

La finalissima per decretare i campioni di Italia 2024 è prevista per le ore 20:00. Alle ore 21:00 la premiazione con inni e l’elezione di Miss bq2024

Dalle ore 16:00 circa inizieranno le fasi finali e non sarà più possibile iscriversi ai gironi di qualificazioni.

Si riprenderanno le competizioni domenica mattina dalle ore 10:00 per terminare i gironi di qualificazione alle ore 16:00.

Il Campionato Italiano prenderà il via sabato 3 alle ore 12 per proseguire fino alle ore 22.

Il torneo si svolge ad eliminazione diretta della coppia perdente. Sono previsti gironi di trentadue coppie . Le coppie eliminate avranno la possibilità di re-iscriversi. La fase finale della seconda giornata vede la proclamazione della coppia vincitrice. I vincitori di girone, i finalisti e i campioni vengono premiati con trofei appositamente realizzati, voli in mongolfiera, buoni acquisto, premi enogastronomici e gadget vari.

La partecipazione al torneo prevede di compilare una registrazione al torneo (per i minori occorrerà la firma di un genitore) che verrà effettuata direttamente sul posto e prevede il versamento della quota di iscrizione di 15€ a coppia.

Il torneo prevede la partecipazione di coppie di giocatori che si sfideranno in Piazza Maggiore (nella parte alta di Mondovì) e per le strade limitrofe.

Nella serata di sabato dalle 19.30 fino alle 23 ci sarà un dj set per cui sarà possibile giocare a bocce quadre ascoltando musica, degustando aperitivi e cenare negli accoglienti locali situati sulla Piazza

La Associazione con questa nuova formula si attende che già nella giornata di sabato si vadano a completare il più possibile i gironi di qualificazione anche in funzione del fatto che la domenica dalle 16 verranno chiuse le iscrizioni.

Per cui si invitano tutti gli appassionati a partecipare già dal sabato o in alternativa dalla domenica mattina onde evitare di non trovare spazio nei gironi di qualificazione.

GLI EVENTI COLLATERALI:

PARALLELEBIPEDI fuori orario (sabato e domenica dalle 17 alle 19) in cui 12 ospiti racconteranno la propria esperienza di vita / professionale in cui hanno dovuto affrontare la imprevedibilità della vita.

Il ruolo di moderatori è affidato a giornalisti locali e realizzato in collaborazione con associazione "Gli spigolatori", L'Unione Monregalese, Provincia Granda, TargatoCN, Radio Alba.

MOSTRA CUBIQA presso il Museo della Ceramica verrà allestita la Mostra Cubiqa già presentata nel 2023 che in questa circostanza sarà esposta nei “bauli itineranti”.

LABORATORI ARTISTICI Durante le due giornate sarà possibile usufruire dei laboratori artistici dedicati a bambini e ragazzi che potranno personalizzare la propria boccia quadra previa registrazione anagrafica e presa visione del regolamento di partecipazione.

4° CONCORSO FOTOGRAFICO L’evento ha la finalità di raccontare, attraverso le immagini, il 12° Campionato Italiano di Bocce Quadre che si terrà nelle giornate di Sabato 3 e domenica 4 Agosto 2024 a Mondovì Piazza. Il concorso si sviluppa sul tema: Ritorniamo Bambini.

Sul sito boccequadre.it si trovano i regolamenti, le info di partecipazione e i vari aggiornamenti dell’evento che troveranno spazio anche sui social della Associazione